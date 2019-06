Se pare că barca acestuia s-a răsturnat în urmă cu o lună.

Pe 4 mai, john Low se pregătea de scufundări pe coasta Insulei Tioman, din Marea Chinei de Sud, când un val puternic i-a lovit barca ancorată şi l-a aruncat în mare iar până să realizeze bine ceea ce tocmai se întâmplase, aceasta s-a scufundat de tot.

Tot ceea ce a putut salva a fost un fel de geamandură şi un rucsac, însă la început nu a fost prea îngrijorat crezând că poate înota înapoi spre uscat. Totuşi, bărbatul nu s-a putut lupta cu toţi curenţii mării, astfel, la 10 seara şi-a dat seama că deja nu mai putea vedea ţărmul.

John Low şi-a povestit recent experienţa pentru ziarul chinez Lianhe Zaobao spunând că dintre toate lucrurile pe care a trebuit să le îndure, tortura mentală de a fi singur, înconjurat de atâta apă cât putea vedea cu ochii, a fost cea mai grea dintre ele.

Se pare că la un moment dat, lucrurile au devenit atât de groznice, încât a început să vorbească cu obiectele pe care le avea la el, numindu-şi geamandura „frate” şi Rolexul pe care îl avea la mână „băiete”.

Şi tortura fizică a fost îngrozitoare. Soarele arzător l-a ars atât de tare, încât în primele poze făcute imediat după ce a fost salvat se poate observa că pielea îi prinsese un fel de crustă.

Acesta a povestit cum la un moment dat hainele pe care le avea începuseră să i se frece de pielea arsă şi din cauza durerilor a renunţat la ele.

„Dacă stai cu capul sus, expus, te arzi, ceea ce înseamnă o senzaţie arzătoare pe faţă. Singurul mod în care poţi evita asta este să stai cu faţa în apă. Dar pentru că faţa mea era plină de răni, ţinând cont că am stat în apă 4 zile şi 3 nopţi, când băgam faţa în ea simţeam că 1.000 de ace mă înţeapă. Deci fie durerea provocată de soare, fie durerea provocată de apă”, a spus bărbatul într-un interviu.

Abia în a patra noapte o ambarcaţiunea a trecut prin apropierea lui şi l-a salvat. Însă, din cauza extenuării, tot ce îşi poate aminti bărbatul este că se gândea: „Sunt salvat, acum pot dormi”.

După ce a fost salvat, bărbatul a petrecut câteva zile în spital. Doctorii din Singapore au declarat că acesta a suferit o infecţie la plămâni, insuficienţă renală şi arsuri grave pe suprafaţa corpului.

Din fericire, acesta s-a recuperat complet şi ulterior i-a mulţumit echipajului de pe ambarcaţiunea care l-a salvat.

Povestea lui John Low aminteşte de celebra scriere a lui Ernest Hemingwy - „Bătrânul şi marea” (or. „The Old Mand and the Sea”), în care lupta cea mai puternică ete, de asemenea, cea mentală.

Foto: Pixabay