Povestea lui va fi difuzată pe Channel 5, din Marea Britanie, în cadrul emisiunii The Secrets of the National Trust.

Showul va fi prezentat de Alan Tichmarsh în cadrul emisiunii ce s-a filmat în casa Petworth, în regiunea de vest a Sussexului, unde a trăit contele.

Al treilea conte de Egremont, George Wyndham, a avut o viaţă controversată şi un aranjament ciudat trăind în aceeaşi casă cu majoritatea copiilor lui şi mamele acestora.

Prezentatorul emisiunii a declarat pentru publicaţia The Sunday Express: „Asta nu era o casă obişnuită. Egremont, cunoscut drept George Wyndham, îşi făcea propriile reguli, fiind binecunoscutul tată a 43 de copii, în mod uimitor trăind în aceasta casă împreună cu majoritatea dintre ei. Erau aranjamente domestice neobişnuite”.

Se crede că tânărul Wyndham a avut o relaţie cu una dintre doamnele înaltei societăţi, Lady Melbourne, cunoscută drept Elizabeth Lamb. Aceasta are o reputaţie nu tocmai bună, fiind cunoscută în special pentru aventurile extra-conjuale pe care le-a avut cu diferiţi domni, iar istoricii pun sub semnul întrebării paternitatea copiilor ei. Aceştia spun că tatăl a trei dintre copii ei ar Wyndham: William (n. 1779), Frederick (n. 1782) şi Emily (n. 1787).

În 1801, potentul conte, s-a căsătorit cu amanta lui favorită, Elizabeth Ilive, cu care a avut 8 copii.

Bărbatul a murit la 85 de ani, în 1837, relatează Daily Mail.