„Vara aceasta mi-am cunoscut actualul iubit, m-am mutat într-un apartament nou la Berlin şi am început o nouă slujbă - a fost una dintre cele mai fericite perioade din viaţa mea. Într-o vineri, partenerul meu s-a culcat maidevreme, aşa că un prieten a venit la mine cu câteva sticle de vin. În curând aşteptam la coadă pentru Lab, cea mai cunoscută petrecere de vineri seara din Berlin, destinată exclusiv bărbaţilor.

Am luat o Viagra înainte de a ieşi din casă, pentru că mi-e greu să am erecţie după ce băusem (prietenul meu şi cu mine suntem într-o relaţie deschisă). Când m-am cuplat cu o asistentă frumoasă, cu barbă, i-am sugerat să ne întoarcem acasă la mine, unde mi-a propus să-mi facă o injecţie care îmbunătăţeşte erecţia. Am ezitat. Încercasem ceva similar cu câţiva ani înainte; m-a durut puţin şi am avut erecţie mai mult timp decât îmi doream. Dar asistenta a părut foarte dornică, aşa că am fost de acord. Aceasta a fost cea mai mare greşeală din viaţa mea.

Sunt mai sensibil şi urăsc acele, aşa că m-am uitat în altă parte. Încă pot simţi acea creştere bruscă a presiunii pe măsură ce medicamentele au intrat lateral în penisul meu. A fost inconfortabil, dar nu dureros şi a funcţionat.

Când m-am trezit, am crezut că este ciudat că am încă erecţie. Înainte am avut o erecţie de lungă durată - numită priapism - şi un pachet de gheaţă a ajutat. Întârziasem deja la parada Christopher Street Day, versiunea germană a Pride, aşa că am luat o pungă de răcire a vinului din congelator şi mi-am înfăşurat-o în jurul penisului, m-am îmbrăcat şi am fugit să chem un Uber. Am presupus că erecţia se va diminua până la urmă, aşa că m-am bucurat de petrecere.

La 5 dimineaţa a doua zi dimineaţa, m-am trezit cu o durere constantă în penisul meu încă foarte erect. Am încercat calmante, pachete de gheaţă şi băi fierbinţi, dar nimic nu a funcţionat. Ulterior, medicii mi-au spus că, cu cât penisul tău rămâne mai mult timp erect, cu atât creşte riscul de apariţie a afecţiunilor de lungă durată. Obţinerea rapidă a ajutorului este esenţială - ideal în două-patru ore. Aşteptasem mai mult de 30. Până la ora 15.00, eram pe stradă, urlând de agonie, aşteptând o ambulanţă.

Când am ajuns la spital, simţeam mai multă durere decât credeam că este posibil. Medicii au introdus ace de diferite forme şi dimensiuni în penisul meu, uneori extragând sânge, alteori curgând toxinele, odată cu un dispozitiv ondulat pe care am simţit că îl introduc prin ţesut, scoţând sânge în încercarea de a extrage medicamentele încă în interior. Mi s-a spus că mi s-a administrat un medicament de obicei prescris pentru disfuncţie erectilă. Am avut un anestezic local, dar nu a funcţionat.

A fost cea mai întunecată perioadă a vieţii mele. Habar n-aveam dacă voi face din nou sex. Întâlnisem dragostea vieţii mele şi eram îngrozit că îl voi pierde. Mă simţeam prea slăbit ca să mănânc sau să beau şi cheagurile de sânge riscau să se răspândească la nivelul organelor majore, ceea ce m-ar fi putut ucide. Chirurgia de urgenţă a fost programată pentru a doua zi dimineaţă.

Dr. Pottek, un chirurg urologic, specializat în reconstrucţie, a efectuat o procedură sub anestezic general, numită şuntul Grayhack: a unit o venă de la piciorul meu până la baza penisului meu pentru a retrage sângele prins. A funcţionat, dar aveam atâtea cheaguri de sânge în penis încât era încă erect şi foarte dureros. Mi s-a administrat intravenos medicamente subţire de sânge, antibiotice şi ameliorarea durerii în celălalt.

Când m-am trezit, nu mai eram în durere agonizantă. Am simţit speranţă. Partenerul meu şi cu mine devenisem şi mai apropiaţi, iar prietenii mei au început să strângă fonduri pentru recuperarea mea. Povestea mea a devenit virală şi am primit mesaje de susţinere din întreaga lume. La zece zile de la operaţie, penisul meu era încă erect, am făcut o scanare: am văzut o apropiere a ţesutului din interior în nuanţe de gri; cu fiecare bătaie a inimii mele, am văzut imagini de culoare roşie, galbenă şi albastră, care indicau fluxul de sânge. Am plâns de bucurie: s-ar putea să pot avea din nou erecţii naturale.

La trei săptămâni după ce asistenta mi-a făcut acea injecţie, am ieşit din spital. Este încă prea devreme pentru a spune care va fi impactul asupra vieţii mele sexuale. Deşi erecţia mea este mai mică decât era acum trei săptămâni, încă aştept să se scadă complet şi mi-am pierdut locul de muncă. Dar sunt hotărât să fac din aceasta o experienţă pozitivă. Am fost atât de inspirat de grija pe care am primit-o în spital, încât vreau să mă orientez spre formare ca vindecător şi profesor Reiki. Este ciudat să ştiu că oamenii din întreaga lume vorbesc despre penisul meu, dar folosesc acest lucru ca o oportunitate pentru a-i sensibiliza şi a-i salva pe ceilalţi de durerea prin care am trecut. Nu-ţi injecta niciodată penisul cu o substanţă necunoscută; dacă aveţi o erecţie mai mult de patru ore, mergeţi la urgenţe”, a povestit tânărul pentru The Guardian.

Foto: Danny Polaris / Facebook