Are patru copii, locuieşte în Halifax şi povesteşte că soţul ei a părăsit-o după ce a suferit un atac cerebral şi era pe patul de spital, deşi aveau o căsnicie de 14 ani.



Femeia şi-a revenit însă miraculos şi l-a întâlnit pe Keith, un antrenor care a ajutat-o să-şi revină după suferinţă.



În prezent, Riona merge fără ajutor în casă, dar are nevoie de un cărucior pentru distanţe mai mari.



,,După ce că am suferit un atac cerebral şi că am paralizat, am mai avut şi de îndurat faptul că mi-am pierdut partenerul cu care trăiam de 14 ani. După ce mi-a cerut divorţul, m-am simţit complet singură. După 5 zile în spital, mi-au spus că îmi poate lua şi un an să mă recuperez, dar după 6 săptămâni mi-au zis că nu voi mai merge niciodată. Simţeam tentaţia să renunţ, dar a trebuit să fiu puternică pentru copiii mei, aşa că atunci când am reuşit să fac primii paşi a fost uimitor.



Am postat pe Facebook spunând că vreu un antrenor personal şi nişte prieteni mi l-au recomandat pe Keith. După prima şedinţă, am păstrat legătura şi relaţia noastră a înflorit de acolo. Acum suntem împreună de 11 luni, copiii îl plac şi în sfârşit simt că am viaţa pe care o merit. Privind înapoi îmi dau seama că aveam o căsnicie mizerabilă, iar soţul meu m-a abandonat când aveam cea mai mare nevoie de el.

Keith spune că îl inspir, dar mă încurajează în fiecare zi şi înţelege durerea prin care trec. Îl iubesc mai mult pe zi ce trece. Privind înapoi, ceea ce mi s-a întâmplat a fost cel mai bun lucru din lume pentru mine. Cazul ei este unul care a inspirat oameni din întreaga lume„, spune Riona, potrivit citeşte.info.

foto: captură