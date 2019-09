Tânărul din Marea Britanie se filmează non-stop ca să se convingă că nu a făcut rău nimănui, scrie Daily Mail.

„Stau în pat şi mă gândesc că am ucis pe cineva. Pot să stau chiar şi trei, patru luni, iar concluzia că= nu am făcut nimic rău vine abia după şase, şapte luni”, a mărturisit Connor.

Britanicul ia acum antidepresive şi antipsihotice, care ar trebui să-i ţină sub control efectele tulburării obsesiv-compulsive, dar simte că medicamentele nu-şi fac efectul.

„Am observat prima dată când aveam 4 ani, iar efectele s-au înrăutăţit cu cât am crescut. Acum e pur şi simplu de nesuportat. Am gândurile astea în fiecare minut din fiecare zi. Sunt brutale, cu conotaţii sexuale, sunt despre cum sunt eu un om rău, dar cât de mult îmi doresc să fiu bun. Eram cu prima mea iubită în staţia de autobuz. Şi erau nişte tufişuri în spate. Şi am început să am gânduri intruzive despre cum pot fi violate persoane în acele tufişuri. Prietena mea era lângă mine şi am început să intru în panică. Îmi puneam întrebarea de ce am ajuns să am astfel de gânduri cu prietena mea alături. Până la urmă am început să plâng”, a mărturisit tânărul.

Connor a mărturisit că i-a spus mamei sale că se gândeşte să se sinucidă şi că are mereu o cameră cu el când conduce. Totodată, acesta a recunsocut că are camere de supraveghere instalate peste tot în casă şi că ţine în mână un telefon, cu care-şi filmează cealaltă mână.

„Astfel ştiu că nu am lovit pe nimeni”, a precizat acesta.

Britanicul locuieşte împreună cu părinţii lui şi are probleme în a-şi găsi un job stabil.

„Obişnuiam să conduc până la muncă şi mă gândeam că am lovit pe cineva. Dădeam peste o groapă şi mă gândeam că era, de fapt o persoană. Aşa că mă întorceam să verific şi făceam asta două-trei ore”, a povestit Connor Liverpudlian.

