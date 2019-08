Jimmy Aldaoud, în vârstă de 41 de ani, a fost găsit mort în apartamentul pe care îl împărţea cu un alt bărbat de origine irakiană care fusese deportat din Statele Unite. Aldaoud a fost deportat în iunie, ca parte a campaniei preşedintelui american, Donald Trump, împotriva imigranţilor aflaţi în mod ilegal în Statele Unite.

Avocatul său, Edward Bajoka, a declarat pentru CNN că Aldaoud, care avea cazier judiciar, a murit ca urmare a unor complicaţii ale diabetului de care suferea. Bărbatul nu avea rude sau cunoştinţe în Irak şi nu vorbea limba arabă, potrivit aceleiaşi surse.

„Nu a avut posibilitatea de a-şi procura insulină în Irak. Aceasta a fost cauza decesului său”, a adăugat Bajoka. „Moartea sa putea fi prevenită. Nu ar fi trebuit să se întâmple asta. Vestea morţii lui a i-a devastat familia şi comunitatea”, a mai spus avocatul.

This video is of Jimmy taken in Baghdad two weeks after his deportation. I’m sharing with permission from Jimmy’s lawyers. Jimmy has been in the US since he was 6mo old—he was born in a refugee camp in Greece to Iraqi Christian parents. RIP#JimmyAldaoud https://t.co/1182x6GRAY pic.twitter.com/KF8RUOtKiH