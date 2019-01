Comedia "Holmes şi Watson/ Holmes & Watson", în regia lui Etan Cohen, nu a debutat prea bine în Statele Unite. În prima săptămână pe marile ecrane, încasările sale abia s-au ridicat la jumătate din bugetul producţiei. Regizorul este mai cunoscut în calitate de scenarist, de la "Idiocraţie/ Idiocracy" încoace. Celebrul cuplu din romanele lui Conan Doyle este interpretat de Will Ferrell şi John C. Reilly, care au mai jucat împreună în "Fraţi vitregi/ Step Brothers" (2008) şi în "Talladega Nights: Balada lui Ricky Bobby /Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby" (2006). Speranţa producătorilor este că filmul îşi va găsi într-un târziu spectatorii care să guste amestecul de umor american cu personaje englezeşti.

Animaţia "Ralph rupe netu'/ Ralph Breaks the Internet" continuă aventurile personajului care provoacă necazuri în ciuda bunelor sale intenţii. În noua peliculă regizată de Rich Moore şi Phil Johnston, Ralph, cunoscutul protagonist al unui joc video, şi Vanellope von Schweetz, prietena sa îndărătnică, întorc pe dos internetul în căutarea unei soluţii care să salveze Sugar Rush, jocul video al Vanellopei.

Clint Eastwood revine cu un nou film, "Curierul traficanţilor/ The Mule". În film, Clint Eastwood este un horticultor, veteran de război, prins în timp ce transporta cocaină de mai multe milioane de dolari pentru un cartel mexican. Din distribuţie mai fac parte Bradley Cooper şi Taissa Farmiga.

Pentru "Tranzit/ Transit", regizorul Christian Petzold a transpus drama plasată în timpul invaziei naziste a Franţei din 1942 de Anna Seghers în zilele noastre şi efectul este năucitor. Un tânăr care trebuie să livreze o scrisoare la Paris descoperă că destinatarul s-a sinucis. Documentele lăsate în urmă de acesta ca manuscrisul unui roman neterminat îi dau ocazia eroului care încearcă să scape de Holocaust să îşi asume o nouă identitate. Numai că la Marsilia, o femeie începe să îl urmărească. Este soţia celui de la care eroul şi-a furat noua identitate.

