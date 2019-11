Interpreta hip-hop Lizzo este în competiţie la opt secţiuni pentru ediţia din acest an a premiilor Grammy, fiind artistul cu cele mai multe nominalizări în 2019. Artista este pe lista muzicienilor care concurează pentru trofeul acordat pentru albumul anului, cu materialul său de debut, “Cuz I Love You”. De asemenea, este nominalizată şi pentru cântecul şi înregistrarea anului cu hitul “Truth Hurts”, şi este în competiţie şi pentru titlul de cel mai bun artist debutant. După ea, cu câte şase nominalizări, pe listă sunt Billie Eilish şi Lil Nas X.

La 17 ani, Eilish este cea mai tânără artistă din istoria premiilor Grammy care a fost nominalizată la patru dintre cele mai importante categorii ale distincţiilor.

Albumul lui Lizzo, “Cuz I Love You” concurează cu discul lui Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, şi “7”, al lui Lil Nas ca şi cu materialele discografice lansate de Ariana Grande (“Thank U, Next”), Bon Iver (“I,I”), Vampire Weekend (“Father of the Bride”), H.E.R. (“I Used to Know Her”) şi cu cel al interpretei Lana Del Rey, “Norman (Expletive) Rockwell!”.

Pe lista înregistrărilor anului se găsesc piese care au fost în ultimul an pe prima poziţie a topului Billboard Hot 100, ca “Old Town Road”, al lui Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, “Truth Hurts”, cu Lizzo, “Bad Guy”, al lui Eilish, Ariana Grande, cu “7 Rings” şi piesa lui Post Malone & Swae Lee, “Sunflower.”, cea interpretată de H.E.R., “Hard Place”, melodia americanilor Bon Iver, “Hey, Ma”, dar şi piesa lui Khalid, “Talk,” care nu a trecut de locul trei.

Cu toate că Taylor Swift nu a reuşit să intre în competiţia albumelor, cu “Lover”, piesa care dă titlul discului său a câştigat o nominalizare pentru secţiunea piesa anului. concurează cu “Truth Hurts”, “Bad Guy”, “Hard Place”, “Norman (Expletive) Rockwell” ca şi cu piese consacrate în acest an de Lady Gaga (“Always Remember Us This Way” de pe coloana sonoră a peliculei “A Star Is Born”), Lewis Capaldi (“Someone You Loved”) şi Tanya Tucker (“Bring My Flowers Now”, compusă împreună cu Brandi Carlile).

În total, Swift se poate lăuda cu trei nominalizări în acest an, în timp ce Beyoncé, fără să intre în competiţie pentru cele mai importante premii, are patru nominalizări.

La o primă privire, pare că artistele domină uşor nominalizările, cinci din albumele nominalizate fiind realizate de femei, în timp ce, dintre piesele nominalizate ca melodia anului, nu mai puţin de şapte din cele opt sunt cântate de artiste. Abia la înregistrarea anului se restabileşte o oarecare egalitate între bărbaţi şi femei, notează Associated Press.

Finneas, fratele mai mare al lui Eilish numără şi el două nominalizări, fiind cel care a produs şi a editat sonor albumul surorii sale, acestea fiind şi categoriile în care tânărul este nominalizat.

Printre cei care au adunat câte patru nominalizări se numără J. Cole, Gary Clark Jr., Lucky Daye, Thom Yorke, Bob Ludwig şi Tanya Tucker.

Pentru prima dată este nominalizată la premiile Grammy, Michelle Obama, care poate spera la distincţia Cel mai bun album spoken word, pentru“Becoming”. Soţul său, Barack Obama a câştigat deja două distincţii Grammy, la aceeaşi categorie.

Lista completă a nominalizărilor poate fi consultată la adresa https://www.grammy.com/grammys/news/2020-grammy-awards-complete-nominees-list

A 62-a ediţie a premiilor Grammy va avea loc la Staples Center înn Los Angeles, pe 26 ianuarie. Se vor acorda premii la 84 de categorii, nominalizările fiind selectate din peste 20.000 de candidaturi.