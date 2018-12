Kevin Spacey a fost pus sub acuzare pentru agresarea sexuală şi vătămarea corporală a unui minor, iar aceasta este prima sa inculpare de când cariera de actor i-a fost distrusă de acuzaţii de abuzuri sexuale săvârşite asupra unor bărbaţi, informează dailymail.co.uk.

Spacey, în vârstă de 59 de ani, fosta vedetă din serialul "House of Cards" şi premiat de două ori cu Oscar, trebuie să se prezinte pe 7 ianuarie la tribunalul din Nantucket pentru a i se aduce la cunoştinţă rechizitoriul pentru "atentat la pudoare asupra unei persoane de peste 14 ani", a anunţat procurorul districtului Cape and Islands Michael O’Keefe.

Actorul riscă, dacă va fi condamnat, o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Tânărul, William Little, în vârstă de 18 ani în timpul presupusei agresiuni, a povestit Poliţiei că i-a trimis mesaje prin intermediul Snapchat, între care un videoclip, prietenei sale, de la barul-restaurant "Club Car" din Nantucket, unde a fost împreună cu actorul, potrivit documentelor.

Little era angajat sezonier la "Club Car". El a rămas în restaurant după program pentru a-l întâlni pe Spacey, al cărui fan era.

După ce s-a prezentat vedetei şi după ce a pretins că are 23 de ani - trebuie să ai 21 de ani pentru a consuma alcool în statul Massachusetts -, el a început să bea cu actorul. Kevin Spacey l-a invitat atunci pe tânăr la el acasă împreună cu alţi prieteni.

Tânărul a refuzat, presupunând că actorul vrea să-l seducă, dar a rămas în restaurant pentru că "voia o fotografie cu Spacey, ceva pentru Instagram", potrivit plângerii. Atunci actorul i-a băgat mâna în pantaloni tânărului şi l-a atins în zona genitală.

Little a încercat să-l respingă pe actor, în timp ce schimba mesaje cu prietena sa despre agresiune. Cum ea nu l-a crezut, el i-a trimis un videoclip cu actorul, imagini pe care poliţiştii le-au găsit, tânărul confirmând că acelea erau cele cu Spacey şi cu el, conform plângerii.

Când actorul a mers la toaletă, o femeie, pe care Poliţia nu a găsit-o căci nu face parte din mărturiile menţionate în plângere, s-a apropiat de tânăr, vizibil "în primejdie", şi i-a recomandat să plece imediat.

Tânărul s-a întors la bunica sa, unde locuia pe timpul verii, şi s-a confesat surorii, apoi a doua zi mamei. Jurnalista Heather Unruh, mama tânărului, a fost prima care a vorbit public despre agresiune în noiembrie 2017.

Acuzaţia de la tribunalul din Nantucket este singura care îl poate incrimina, dar alte anchete au fost deschise împotriva lui Kevin Spacey ca urmare a altor agresiuni, la Los Angeles şi la Londra, unde el a condus Teatrul Old Vic timp de 11 ani.

Actorul nu a mai apărut în public de la primele acuzaţii de abuzuri sexuale aduse contra lui în octombrie 2017, la începutul mişcării "#MeToo".

El a fost exclus din ultimul sezon al serialului "House of Cards", ca şi din cel mai recent film al lui Ridley Scott, "All the money in the world", în care a fost înlocuit în ultimul moment cu Christopher Plummer.

Luni, când a fost anunţat când va fi inculptat, Kevin Spacey a publicat pe YouTube o înregistrare video, cu titlul "Let Me Be Frank" ("Lăsaţi-mă să vorbesc cu francheţe"), prin care a pus capăt unui an de tăcere.

"Bineînţeles că unii cred orice şi au aşteptat cu răsuflarea tăiată ca eu să mărturisesc că sunt vinovat; ei mor de nerăbdare ca eu să declar că tot ce spun ei este adevărat şi că am primit ceea ce am meritat... Cu siguranţă, nu voi plăti un preţ aşa mare pentru ceva ce nu am făcut", s-a adresat el internauţilor. "Bineînţeles că vor spune că sunt nerespectuos, nejucând după reguli", a continuat el. "Ca şi cum aş fi jucat după vreuna înainte. Nu am făcut-o niciodată şi v-a plăcut.

"Foarte curând, veţi cunoaşte întreg adevărul", mai spune actorul premiat cu Oscar.

Videoclipul a stârnit multe critici, în special din partea actriţelor Patricia Arquette şi Alyssa Milano.

Ellen Barkin (care a apărut în "Ocean's Thirteen") l-a calificat drept "foarte deranjant". "Poate pentru că crimele lui Frank Underwood sunt imaginare, în timp ce ale lui Kevin Spacey nu sunt", a subliniat actriţa într-un mesaj pe Twitter.

Kevin Spacey is sending a very disturbing message as he chastises his audience... if you hypocrites loved me as a murderer, why won’t you love me as a sex offender? Maybe because Frank Underwood’s crimes are fiction and Kevin Spacey’s are not. #LostInSpacey — Ellen Barkin (@EllenBarkin) 25 decembrie 2018

Kevin Spacey a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele "American Beauty" şi "Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects". Pentru rolul lui Francis Underwood, actorul american a fost lăudat de criticii de specialitate, a câştigat un Glob de Aur şi a fost nominalizat de cinci ori la premiile Primetime Emmy.

Foto: Hepta