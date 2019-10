Acesta a făcut declaraţiile cotnroversate la „Congresul Ştiinţific al Asgardiei, Naţiunea Spaţială” (or. „Space and Science Congress of Asgardia the Space Nation”), primul de acest tip, care a avut loc în Darmstadt, Germania.

Totuşi, acesta se referea mai exact la momentul în care femeia ar intra în travaliu, ultimele 24-36 de ore ale sarcinii, iar naşterea să aibă loc în spaţiu.

Acesta a aproximat faptulcă evenimentul ar putea avea loc până în 2031.

De asemenea, în cadrul congresului au fost specificate şi condiţiile pe care o mamă ar trebui să le îndeplinească pentru a face acest lucru.

Printre ele se numără şi:

- experieţă în ceea ce priveşte naşterea, de exemplu 2 sarcini anterioare care s-au desfăşurat normal,

- rezistenţă la radiaţii destul de mare.

Doctorul a menţionat că ar trebui să există 30 de participante, 30 de femei însărcinate care să fie în apropierea momentului naşterii, deoarece nu se poate preconiza ce factori ar putea interveni.

Însă, specialistul a menţionat că un astfel de eveniment ar putea avea loc până în 2031 în funcţie de investiţiile şi dezvoltarea sectorului de turism spaţial.

Foto: Pixabay