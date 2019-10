Femeia a declarat că managerul vulgar s-a oferit să-i plătească alimentele de 40 lire sterline, dacă îl satisface oral, scrie mirror.co.uk. Din păcate, mama apelase la furt pentru a-şi întreţine familia.



„Doamna J - care aşteaptă ajutorul social pentru a-şi plăti datoriile - a declarat, în dovezile furnizate autorităţilor: „Ce aş fi putut să fac? Fie îi făceam sex oral, fie ar fi chemat poliţia. Am făcut ce mi-a zis. M-am gândit la un singur lucru: te rog să nu chemi poliţia”.



Femeia din Londra este doar una dintre victimele care au declarat sub protecţia anonimatului că li s-a cerut sex contra mâncare sau alte produse, de către angajaţii magazinelor.



Raportul şocant solicită măsuri de la Departamentul de Muncă, un audit pentru îmbunătăţirea serviciilor, în cazul celor cu datorii, care sunt nevoiţi să facă „sex de supravieţuire”.



Parlamentul cere DWP să reducă intervalul de aşteptare de cinci săptămâni în privinţa beneficiilor sociale.



Experienţele doamnei J. au fost relatate în anchetă de un consilier pentru drepturile omului. Aceasta a zis: „Managerul a zis că, dacă îi fac sex oral, mă lasă în pace. Ce să fac? Făceam asta sau chema poliţia. Am făcut-o. M-am gândit să nu cheme poliţia. În fine, mi-a zis apoi să vin în fiecare săptămână să fac asta şi o să-mi dea de mâncare. Mi s-a părut o avere. Am rezistat aşa două săptămâni. Am luat ajutorul, dar am rămas iar fără bani, după ce mi-am achitat facturile. Am lăsat copilul la vecini şi m-am dus iar la magazin...Şi tot aşa...”