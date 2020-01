La mai puţin de două săptămâni după anunţul şoc al ducelui şi ducesei de Sussex de a se retrage din familia regală, pentru a deveni mai independenţi, şi la două zile după acordul anunţat de regina Elisabeta a II-a, prinţul Harry, în vârstă de 35 de ani, a aterizat în Vancouver, purtând o căciulă pe cap şi o geantă aruncată neglijent pe umăr, potrivit imaginilor publicate de Daily Mail.

El a luat apoi un alt zbor către insula Vancouver, unde Meghan şi Archie îl aşteptau în casa în care locuiesc de mai multe săptămâni şi unde familia princiară a petrecut sărbătorile de sfârşit de an.

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.



The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.



Read more: https://t.co/hsHnXyv4eS pic.twitter.com/vxYA5LXm29