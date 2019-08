Actorul a fost abordat pe reţelele sociale de mai mulţi utilizatori care i-au reproşat felul în care apare în videoclip. Depp şi-a declarat de mai multe ori descendenţa amerindiană fiind adoptat în 2012 de tribul Comanche. A primit în limba comanche numele Mah-Woo-Meh ("Care îşi schimbă forma").

Videoclipul care promova parfumul Sauvage de la Dior era realizat în colaborare cu o organizaţie care promovează drepturile indigenilor americani, Americans for Indian Opportunity. Videoclipul a fost şters vineri după masă.

Depp reprezintă parfumul din 2015. Noua reclamă intitulată "We Are the Land" (Noi suntem pământul) îl înfăţişa în deşert cântând la chitară în timp ce un artist din rezervaţia Rosebud Sioux Tribe interpretează un dans tradiţional purtând pene şi un costum specific.

Actorului i s-a reproşat că dă dovadă de insensibilitate înfăţişând băştinaşii americani într-o reclamă pentru un parfum numit ”Sauvage” care face trimitere la cuvântul ”săbatic” folosit în mod depreciativ în stereotipurile legate de comunitate.

"Aventura unui om care îşi revendică sufletul şi intră în legătură cu natura sa profundă”, prezenta Dior videoclipul filmat în Canyonlands, unde au locuit triburile Ute, the Apache şi Navajo. Casa de modă nu a anunţat oficial retragerea reclamei dar videoclipul a fost şters de pe mai multe platforme online.