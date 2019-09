Montia Sabbag, în vârstă de 28 de ani, spune că a fost înregistrată fără voia ei, în timp ce făcea sex cu actorul, în camera unui hotel din Las Vegas, în 2017.

Anul trecut, Jonathan „JT” Jackson, fost prieten al lui Hart, a fost arestat şi pus sub acuzare pentru şantaj, după ce a încercat să facă publică înregistrarea. Dar, acum, Sabbag îl acuză şi pe Kevin Hart că i-a permis lui Jackson să instaleze o cameră de filmat la hotel.

Sabbag mai spune că incidentul ar fi fost aranjat pentru a promova turneul de comedie "Irresponsible" susţinut de Hart.

În 2017, după ce a apărut ştirea despre înregistrarea video, Hart şi-a cerut scuze public soţiei sale, Eniko, în vârstă de 35 de ani, şi copiilor.

Aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă Hart în ultima vreme.

Recent, el a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a suferit trei fracturi la coloana vertebrală într-un accident de maşină produs pe 1 septembrie. Actorul a fost externat, dar va avea nevoie în continuare de şedinţe de fizioterapie intense.

În vârstă de 40 de ani, Kevin Hart este actor şi scenarist. Născut şi crescut în Philadelphia, Pennsylvania, Hart şi-a început cariera câştigând câteva competiţii de actori de comedie amatori în cluburi din New England, culminând cu primul său rol, în 2000, când a jucat rolul lui Judd Apatow în serialul TV "Undeclared". Acesta este şi producător cunoscut pentru filme precum "Kevin Hart: Let Me Explain" (2013), "Ride Along" (2014) şi "The Wedding Ringer" (2015). În 2017, a jucat în "Jumanji: Welcome to the Jungle". Actorul mai are doi copii, Heaven, în vârstă de 14 ani, şi Hendrix, în vârstă de 11 ani, cu fosta soţie, Torrei Hart.

