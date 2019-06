Acelaşi oficial controversat a declarat, în trecut, că musulmanii nu au drepturi constituţionale.



Potrivit newschannel5.com, Craig Northcott din Comitatul Coffee a fost criticat dur de activişti, încă de la desemnarea sa ca procuror special, în urmă cu trei săptămâni, în cazul analizării unui caz important.



Astfel, Northcott ar fi trebuit să stabilească dacă biroul lui Glenn Casada, responsabil cu comunicarea în Casa Reprezentanţilor din partea statului Tennessee, a încercat să-i însceneze o fărădelege unui protestatar afro-american.



În ultimii cinci ani, Northcott a fost procurorul general al Comitatului Coffee.



În clipul menţionat, Northcott este întrebat ce părere are despre decizia Curţii Supreme a SUA de a legaliza căsătoria între homosexuali.



Acesta a răspuns că naţiunea a fost condusă de „cinci oameni în rochii negre”.



„Deci, inginerii social de la Curtea Supremă au decis că puteam avea căsătorii gay. Nu sunt de acord cu ei. Ce facem cu atacurile domestice?”, a spus Northcott.



Legiuitorii din Tennessee au înăsprit pedepsele pentru cei care comit agresiuni domestice şi pot confisca armele celor condamnaţi pentru asemenea acte de violenţă.



Northcott a spus însă că homosexualii nu vor fi ajutaţi sub nicio formă. Ba mai mult, acesta va trata cazurile cu superficialitate.



„Motivul pentru care au fost mărite pedepsele pentru violenţa domestică ţine de recunoaşterea şi protejarea sfintei căsătorii. Şi eu am spus că nu există nicio căsătorie pe care să o protejăm în cazul celor gay. În consecinţă, eu nu le voi considera cazuri de violenţă domestică”, a declarat controversatul procuror.