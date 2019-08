Edward Lewis a produs 33 de pelicule care au adunat 15 premii Oscar şi Globuri de Aur.

A fost şi autor de spectacole muzicale şi scenarii împreună cu soţia sa, Mildred, care a încetat din viaţă anul acesta, pe 7 aprilie.

Lewis este considerat cel care s-a opus vehement ”listei negre” de la Hollywood, care a exclus scriitorii şi regizorii cu viziuni de stânga din proiectele studiourilor. El l-a angajat pe scenaristul evitat de studiouri în acel moment, Dalton Trumbo, să scrie “Spartacus”, filmul regizat în 1960 de Stanley Kubrick. Lewis a mai semnat ca producător pelicule ca “The Last Sunset”, “Lonely Are The Brave” şi “Executive Action”, după scenarii scrise tot de Trumbo.

Lewis şi soţia sa au fost nominalizaţi la Oscarul pentru cel mai bun film pentru pelicula lui Costa-Gavras “Missing/ Dispărutul”, din 1982. Au mai lucrat împreună pentru producţiile “Harold and Maude” şi “Brothers”. Împreună au scris volumele “Heads You Lose” şi “Masquerade”.

Lewis s-a născut pe 16 decembrie, 1919 în Camden, New Jersey. A făcut studii de stomatologie dar le-a întrerupt pentru a pleca în Al Doilea Război Mondial. A cunoscut-o pe Mildred la întoarcerea din război. Şi-a început cariera la Los Angeles alături de aceasta în calitate de scenarist pentru “The Lovable Cheat”, pe care a şi co-produs-o. A lucrat cu Kirk Douglas şi John Frankenheimer. A produs şase pelicule regizate de Frankenheimer, între care se numără şi “Seven Days in May/ Şapte zile în Mai” şi “The Fixer/ Omul bun la toate”.

Ultimul său film a fost ”The River/ Râul”, din 1984, cu Mel Gibson şi Sissy Spacek.

Foto: Hepta