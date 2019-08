Hal Prince a murit miercuri, în Reykjavik, Islanda, a anunţat purtătorul său de cuvânt.

Prince a fost celebru pentru colaborarea de lungă durată cu doi dintre cei mai mari compozitori, americanul Stephen Sondheim şi britanicul Andrew Lloyd Webber, şi l-a avut ca mentor pe legendarul George Abbott.

Născut la New York, pe 30 ianuarie 1928, şi-a început cariera de producător în anii 1950, cu spectacole devenite între timp hituri, precum "Poveste din Cartierul de Vest/ West Side Story" (1957).

În 1960, s-a îndreptat spre regie, iar pentru "Cabaret" (1966) a primit primul dintre cele opt premii Tony ca regizor.

În colaborare cu Sondheim, Prince a creat musicaluri sofisticate în anii 1970, apoi s-a asociat cu Lloyd Webber pentru superproducţii precum "Evita" şi "Fantoma de la Operă/ The Phantom of the Opera", care ulterior a devenit cel mai longeviv spectacol pe Broadway.

În 1979, Prince a regizat două hituri, la interval de câteva luni, pentru scena de pe Broadway, "Sweeney Todd", pe muzica lui Sondheim, şi "Evita".

După o serie de producţii cu mai puţin succes la public, Prince a revenit cu "The Phantom of the Opera", care a avut premiera la Londra, în 1986, apoi a fost pus în scenă pe Broadway, în 1988.

De-a lungul carierei, a regizat şi două filme, "Something for Everyone" (1970), cu Angela Lansbury, şi "A Little Night Music" (1977), cu Elizabeth Taylor, dar niciunul nu s-a bucurat de un mare succes.

Hal Prince a fost activ şi după vârsta de 80 de ani, regizând, în 2017, spectacolul "Candide".

