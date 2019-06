Laura Stan, conferenţiar universitar la USAMV Cluj-Napoca şi organizator al Festivalului Alimentului, a declarat, joi, că produsele studenţilor au fost jurizate de reprezentanţii unor companii din industria alimentară.

„Peste 70 de studenţi din anii terminali de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor a USAMV şi-au prezentat lucrările de licenţă în cadrul Festivalului Alimentului, realizate în staţiile noastre pilot. Este vorba de produse inovative şi tradiţionale din carne, panificaţie, lactate, zaharoase, bere şi vin, la care studenţii au lucrat pe parcursul ultimului an de studiu. La festival au fost invitaţi şi parteneri, firme cu care colaborăm, care au jurizat produsele expuse. În fiecare an am avut cel puţin un produs transpus pe piaţă de către o companie interesată”, a spus Stan.

Alexandra Bere, studentă în anul IV, a pregătit cârnaţi semiafumaţi cu carne de prepeliţă, despre care spune că au un gust deosebit, fiind bogaţi în proteine.

„M-am gândit să valorific această carne de prepeliţă, deşi nu este foarte uşor de găsit. Se găseşte în crescătorii, iar preţul ajunge la 35 de lei pe kilogram. S-ar putea să fie o firmă interesată de produsul meu”, a spus studenta.

Un alt tânăr, Andrei Chiş, a prezentat publicului salamul de porc cu mentă, care mai conţine nucşoară, boia şi boabe de muştar.

„Menta aduce un plus de aromă şi de gust salamului, îl îmbunătăţeşte şi taie gustul de gras”, a explicat Chiş.

Florina Mocan a prezentat în faţa juriului crenvurşti din carne de peşte, produs care mai conţine coriandru. „Carnea de peşte, în special şalău, are o valoare nutriţională mai ridicată, acizi graşi nesaturaţi Omega 3 şi Omega 6, mai sănătoşi decât grăsimea din carne de porc sau pui. Şi noii crenvurşti merg foarte bine cu muştar”, a spus studenta.

Corina Grozav a pregătit pentru Festivalul Alimentului chipsuri din sfeclă de zahăr, condimentate cu boia, despre care susţine că sunt mai sănătoase decât cele din cartofi.

O carmangerie din Cluj-Napoca s-a arătat interesată de cârnaţii din carne de mistreţ, un produs crud-uscat, fără conservanţi, prezentat de un student al USAMV.

„De asemenea, am remarcat un produs inovativ, un salam învelit într-o crustă de legume, care are un aspect foarte plăcut, iar din punct de vedere al gustului ne-am oprit la o ruladă de porc învelită cu susan şi fistic”, a declarat Alina Săcărea, inginer tehnolog.