Michel de Nostredame sau NOSTRADAMUS, a fost un scriitor şi profet din secolul al 16-lea, o autoritate globală în domeniul profeţiilor, scrie express.co.uk. Adepţii lui Nostradamus îl creditează de multe ori pe profet, care ar fi prezis cele mai importante evenimente istorice, în textele sale enigmatice.



Nostradamus a prezis ascensiunea lui Adolf Hitler în 1933 şi Marele Incendiu din Londra din 1666.



Nostradamus a făcut numeroase profeţii în magnus opus-ul său din anul 1555, cartea „Les Proheties” („Profeţiile”).



Dacă ar fi să credem ce spune prezicătorul, 2020 va fi un an destul de dificil: tensiuni politice, război, schimbarea climei globale.



Mediumul britanic Craig Hamilton-Parker de la Psychics.co.uk a vorbit despre propriile sale profeţii pentru 2020, care se intersectează în mod bizar cu cele ale lui Nostradamus.



Nostradamus a prezis că în 2020 va începe al Treilea Război Mondial. „Marele om va fi lovit în plină zi de un fulger”, a scris Nostradamus.



Hamilton-Parker a prezis un conflict violent în Orientul Mijlociu, care va avea loc între 2020 şi 2021.



Conflictul va include „revolte în Iran” şi un război nimicitor între Arabia Saudită şi Iran.



„Putin şi Trump vor semna un acord de pace”, a mai spus Hamilton-Parker, în contextul posibilului conflict.



În 2020, Donald Trump ar putea fi demis. În 2018, Hamilton-Parker a prezis că Trump va fi victime unei tentative de asasinat, dar acest lucru nu s-a adeverit.



Pe de altă parte, Trump are alte probleme, legate de o posibilă punere sub acuzare şi demitere de la Casa Albă.



Hamilton-Parker insinuează însă că Trump va fi trădat chiar de un apropiat de al său, nimeni altul decât avocatul preşedintelui, controversatul Rudy Giuliani.



De asemenea, un scandal l-ar putea „discredita” pe Joe Biden, principalul rival al lui Trump la Casa Albă.



„Donald Trump va fi reales şi va câştiga în state-surpriză, precum Florida”, a prezis mediumul.



În privinţa climei, Nostradamus a prezis că nivelul mărilor va creşte în mod periculos.



Hamilton-Parker a declarat - la rândul său - că în 2020 vor fi multe cutremure, mai ales în Japonia şi India, afectând buna desfăşurare a Jocurilor Olimpice de Vară.



„Vor fi cutremure şi în SUA”, a spus acesta.



Nostradamus are grupul său de admiratori, dar criticii afirmă că predicţiile sale nu pot fi luate în serios.



Brian Dunning, autorul podcast-ului Skeptoid, i-a criticat pe oamenii care cred în profeţiile din catrenele criptice ale prezicătorului.



Potrivit lui, scrierile lui Nostradamus sunt „exploatate” în nenumărate moduri.



„Traduceri greşite, interpretări „creative”, scrieri false, poveşti fictive şi decodificarea unui cod inexistent din catrenele sale, toate contribuie la propagarea unor lucrări eronate”, a declarat Dunning.

Nostradamus, profeţie uluitoare despre România. Ce se va întâmpla cu ţara noastră până în 2028



Profeţiile lui Nostradamus pentru România vizează o creştere economică fără precedent.



În profeţiile traduse ale lui Nostradamus, anul 2019 era lipsit de creştere economică, dar acest lucru se va schimba până în 2028, când România va intra în rândul ţărilor ce vor atinge bogăţia supremă, scrie a1.ro.



O profeţie ce vizează România susţinea că oamenii vor munci din ce în ce mai mult pentru a-şi câştiga traiul, dar şi că vor apărea noi metode prin care oamenii vor putea comunica.