Starul a apărut în podcast-ul Ladies Like Us şi a vorbit despre importanţa păstrării „purităţii” fetei lui de 18 ani, Deyjah Harris, recunoscând un fapt şocant: merge anual cu adolescenta la medicul ginecolog pentru a confirma că are himenul întreg, scrie Daily Mail.



„Cu ocazia aniversării a 18 ani, pot spune că himenul ei este intact”, a declarat rapper-ul, care include deseori versuri vulgare în compoziţiile sale.



„Deyjah are 18 ani, a terminat liceul şi doreşte la facultate, vrea să se afirme pe cont propriu”, a declarat vedeta, care mai are o fiică de trei ani, Heiress.



„Şi da, nu doar că discutăm despre sex, dar mergem anual la ginecolog pentru a-i verifica himenul”, a spus T.I.



„De obicei, facem asta a doua zi după petrecere, după ce se bucură de cadouri. Pun un bileţel pe uşă: „Gineco. Mâine. Ora 9:30”.



Ginecologul i-a explicat însă rapper-ului că există şi alte metode prin care himenul lui Deyjah s-ar putea rupe, în afara sexului - dar lui T.I. nu îi pasă.



„Domnule doctor, uite ce e, nu călăreşte, nu merge cu bicicleta, nu face niciun sport. Vezi dacă mai are himenul şi dă-mi rezultatele deîndată”, a declarat T.I.



Rapper-ul nu vrea ca băieţii să roiască inadecvat în jurul fetei lui. „Cine să vrea o virgină? Nu e distractiv. Pe bune? Toată munca aia?”



Pe de altă parte, T.I. nu este îngrijorat de viaţa sexuală a lui King, fiul lui de 15 ani, care a întreţinut deja relaţii intime.