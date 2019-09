Incidentul bizar a avut loc pe 1 septembrie, într-un tren de mare viteză, dar norocul pasagerei a fost faptul că în acea cursă se afla şi un medic.

Doctorul Luo Wensheng îndrepta spre servicu, la Spitalul Liwan, când a auzit în difuzoarele trenului că se cerea ajutor medical.

Când a ajuns la locul unde se afla femeia, acesta a observat că avea gura deschisă larg şi blocată în acea poziţie. Abia după ce i-a întrebat pe ceilalţi pasageri, bărbatul a descoperit ce se întâmplase de fapt.

Se pare că femeia răsese atât de mult, încât gura îi rămăsese blocată şi nu o mai putea închide.

„Îi curgea foarte multă salivă, deci iniţial am crezut că a suferit un atac cerebral”, a declarat doctorul pentru Guancha News.

„Dar i-am verificat tensiunea, apoi am întrebat-o anumite lucruri şi mi-am dat seama că de fapt îşi dislocase mandibula”, a continuat acesta.

Însă, aceasta nu era specializarea doctorului, însă trebuia să o ajute cumva. Iniţial a informat-o despre acest aspect şi i-a transmis că există riscul să nu reuşească să îi repoziţioneze mandibula. Totuşi, aceasta a fost de acord ca bărbatul să încerce.

„Pacienta era destul de agitată şi avea muşchii faciali foarte încordaţi, deci la prima încercare am eşuat. În schimb, am sfătuit-o să meargă la spital, dar personalul din tren ne-a transmis că până la următoarea destinaţie mai durează o oră. Pasagera a devenit foarte agitată şi voia să îi fie repoziţionată mandibula cât mai repede, aşa că am încercat din nou”, a povestit doctorul despre incidentul neobişnuit.

La a doua încercare, acesta a reuşit să îi repoziţioneze mandibula.

Femeia nu trecuse pentru prima dată prin aşa ceva, în timpul sarcinii păţind acelaşi lucru în timp ce vomita.

Se pare că odată ce ţi-ai dislocat prima dată mandibula, eşti mai predispus să o faci din nou chiar şi atunci când râzi, caşti sau când pur şi simplu îţi deschis gura prea larg.