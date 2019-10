„Iubitul meu m-a înşelat cu foata lui prietenă şi m-a rănit foarte mult, aşa că m-am răzbunat şi am făcut sex cu cel mai bun prieten al lui. Am 26 de ani şi iubitul meu are 29. Suntem împreună de cinci ani şi am simţit că este vorba despre dragoste adevărată.

Petrecea mult timp în apartementul meu. Câteva zile pe săptămână. Îmi plăcea să am pe cineva care să-mi gătească, să mă iubească şi cu care să îmi împart patul. Mi-a zis că se simte foarte norocos că a întâlnit pe cineva atât de special ca mine.

Dar într-o zi o colegă mi-a spus că a auzit că iubitul meu se întâlneşte cu fosta lui. Iubitul meu are copii cu fosta lui, aşa că i-am spus colegei că pur şi simplu îşi face îndatoririle de tată.

Dar ca să fiu sigură, i-am luat telefonul şi i-am citit mesajele. Am descoperit că bârfele erau reale. M-a înşelat cu fosta lui. Am fost devastată. I-am spus să nu mai vină la mine acasă. L-am alungat. El a fost şocat şi mi-a jurat că sunt unica femeie pe care o iubeşte. A încercat să mă persuadeze, să-mi spună că a făcut o greşeală prostească şi îmi scria de două sau trei ori pe zi.

Am fost tentată să-l iert şi să-i fac loc din nou în viaţa mea, dar am ştiut că minciunile lui mă vor răni în continuare.

Într-o zi am ieşit într-un bar cu câţiva amici. Acolo l-am văzut pe cel mai bun prieten al lui. El are 30 de ani. A venit la mine, mi-a cumpărat o băutură şi am început să flirtăm.

Am băut mai multe pahare, apoi am mers în apartamnetul lui şi am făcut sex.

Acum, fostul meu iubit încearcă să mă convingă să-l iert, iar eu num ştiu ce să fac. Nu ştiu nici dacă să-i spun că m-am culcat cu prietenul lui cel mai bun”, a povestit tânăra pentru The Sun.