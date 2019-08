Alexandru Papadopol, în vârstă de 44 de ani a fost fotografiat în compania Adrianei Tintieni, o actriţă în vârstă de 43 de ani care a divorţat în urmă cu un an şi jumătate de actorul şi fostul rector al UNATC, Adrian Tintieni.

Ioana Ginghină a declarat pentru Antena Stars că înţelege faptul că fostul ei soţ şi-a găsit pe altcineva, dar nu consideră potrivită manifestarea gesturilor tandre în public.

„La un moment dat, oricum ar fi apărut, că e la unul, că e la altul, la un moment dat apărea cineva. Dar să nu fie atât de public şi să nu fie atâtea săruturi pătimaşe în public. Doar că eu asta aş fi vrut, şi de la mine am pretenţia, să nu fie pe stradă, în locuri publice, deoarece copiii sunt răi la şcoală. Internetul le este la îndemână, nu trebuie sa le spună părinţii acasă”, a declarat Ioana Ginghină pentru Antena Stars.

Ioana Ginghină a declarat că nu bănuia că Alexandru Papadopol avea o altă relaţie şi că nu consideră că acesta este motivul despărţirii:

„Nu bănuiam. Noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. El a plecat din februarie de acasă, deci eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul (motivul despărţirii - n.r.). Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul“, a mai spus actriţa.

Alexandru Papadopol şi Ioana Ginghină, au divorţat după 12 ani de căsnicie şi au împreună o fatp de 11 ani.