„De trei luni, Aurel Tămaş nu mi-a mai dat niciun ban. El mă mai ameninţă şi cu moartea, că o să-mi pună capăt. (…) A fost foarte multă lume păcălita de Aurel Tămaş”, îl acuza în urmă cu câteva zile, unul dintre presupuşii păgubiţi, care s-a considerat un „sclav” al lui Tămaş.



Artistul a negat însă acuzaţiile aşa-zisului păgubit: „De mai mult timp, samariteanul din mine face gafe. Vin fel de fel de oameni, mă sună fel de fel de oameni cu probleme, de nu ştiu unde. Vine acest om, îl numesc om, a dat nişte declaraţii, mă roagă plângând să-l ajut, fac tot posibilul să-l ajut. Am încercat să-i dau ceva de lucru, dar am văzut că e o problemă. „Dă-mi bani pentru asta, domnu Tămaş! Dă-mi pentru aia, domnu Tămaş! Mânca la restaurant, plăteam eu. Faci cât poţi, mai am o grămadă din ăştia pe care îi ajut. Dacă dau, Dumnezeu îmi dă înapoi.



Dar când am văzut chestia aia de ieri, un pic sunt intrigat. Pentru omul respectiv am făcut foarte multe...N-o să mă opresc în a ajuta asemenea oameni”, a spus Tămaş.



Bărbatul cu pricina, Florin, l-a acuzat pe Tămaş că nu i-a mai dat banii pentru munca depusă în curtea acestuia. Mai mult, individul a declarat, într-o emisiune, că artistul l-ar fi „ameninţat”.