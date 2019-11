Chiar dacă „tânărul Casanova” a încercat metoda tristeţii profunde, pretinzând că i-a murit bunicul”, Rachel nu a căzut în capcana lui, ci, din contră, a postat capturile de ecran ce cuprindeau conversaţia cu străinul pentru a trage un semnal de alarmă.

Astfel, „Casanova” a fost batjocorit pentru metoda dubioasă de către toţi cei care au văzut pozele postate.

Rachel, din Scoţia, a primit mesajul străinului din senin: „Bună. Ai aflat de s-a întâmplat cu bunicul meu?”.

Tânăra, confuză fiind de primirea unui astfel de mesaj, i-a răspuns simplu: „Ce?”.

Ulterior, bărbatul a schimbat „macazul” şi i-a explicat că: „Scuze. Am trimis cui nu trebuie. Voiam să îi scriu unei colege de şcoală şi am apăsat pe pe profilul tău din greşeală. Am mintea cam în ceaţă pentru că mi-a murit bunicul”. Iniţial părea un mesaj inocent, dar bărbatul a continuat într-un mod total diferit: „Totuşi eşti foarte drăguţă. Eşti singură?”.

Când a citit mesajul dubios, Rachel s-a hotărât să nu îi mai răspundă şi să posteze conversaţia pe Twitter.

„I-a murit murit, dar are chef de sex. Presupun că are nevoie de parteneră pentru înmormântare”, a scris tânăra când a postat pozele.



„A fost un mod foarte ciudat de a-mi capta atenţia. Cred că nu intenţiona să îi trimită mesajul altcuiva”, a declarat Rachel.

A mean that’s a weird way to slide into the DM’s pic.twitter.com/aR9i3cGHnB — legally blonde (@_rachelbrogan) 4 noiembrie 2019

Foto: @_rachelbrogan / Twitter