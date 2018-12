Nunta prinţului Harry al Marii Britanii cu actriţa Meghan Markle, vestea că cei doi vor deveni părinţi şi divorţul actorilor americani Jennifer Aniston şi Justin Theroux se numără printre evenimentele care au marcat viaţa mondenă internaţională în 2018.

Nunta anului a fost a unui prinţ

Prinţul Harry (34 de ani), al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, şi actriţa americană Meghan Markle (37 de ani) s-au căsătorit pe 19 mai, la Windsor, într-o ceremonie impresionantă impresionantă, tradiţională, dar presărată cu elemente moderne, urmărită de întreaga lume. Ulterior, cei doi au anunţat că vor deveni părinţi, copilul, al şaptelea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, urmând să se nască în primăvară. Actorul american George Clooney şi soţia sa, avocatul pentru drepturile omului Amal Clooney, ar putea face parte dintre naşii copilului.

Şi fratele mai mare al prinţului Harry, prinţul William, a avut parte de un moment fericit anul acesta, naşterea celui de-al treilea copil al său. Ducesa Catherine de Cambridge a născut pe 23 aprilie cel de-al treilea copil al său, băieţelul primind numele Louis Arthur Charles. Louis de Cambridge este al cincilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, după fraţii săi, prinţesa Charlotte (2 ani) şi prinţul George (4 ani) tatăl lor, prinţul William, şi bunicul lor, prinţul moştenitor Charles.

De o nuntă cu fast a avut parte şi prinţesa Eugenie, fiica ducelui Andrew de York şi nepoata reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, care s-a căsătorit cu logodnicul său, omul de afaceri Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, la castelul Windsor. Aproximativ 1.200 de persoane au participat la nuntă. Printre invitaţi s-au numărat ducesa Cambridge şi prinţul William, ducii Meghan şi Harry de Sussex, top-modelul Cara Delevingne, cântăreţii Ellie Goulding şi Robbie Williams.

De cealaltă parte a lumii, prinţesa Ayako a Japoniei a renunţat la titlul nobiliar pentru a se căsători cu un om din popor, iar ceremonia religioasă privată a avut loc pe 29 octombrie. Ayako este a doua prinţesă a Japoniei care renunţă la titlul nobiliar în ultimii doi ani, pentru a se căsători cu un om din popor, după Mako, fiica cea mare a prinţului Akishino şi nepoată a împăratului Akihito.

O ceremonie în cea mai mare discreţie a fost preferată şi de starul pop canadian Justin Bieber, care a ales să îşi unească destinul cu modelul Hailey Baldwin.

Justin Bieber and Hailey Baldwin hug and kiss in London after alleged wedding https://t.co/2iRTlrBZWo pic.twitter.com/QtOORg4co7 — billboard (@billboard) September 18, 2018

Tot anul acesta au decis să îşi unească destinele actriţa americană Gwyneth Paltrow şi producătorul TV Brad Falchuk, după o relaţie de trei ani. La căsătorie, care a avut loc la sfârşitul lunii septembrie, au participat vedete precum Cameron Diaz, Robert Downey Jr. şi Steven Spielberg.

Nearly three months after marrying Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow gave us a closer look at her intimate ceremony! See the romantic mementos, here.https://t.co/UiuucjSFM7 — Luca Forzin (@Luca_Forzin) December 23, 2018

Anul monden 2018 a debutat cu căsătoria cântăreţului Ricky Martin cu Jwan Yosef, un artist suedez de origine siriană, cel care îi este partener de viaţă de peste doi ani.

Ricky Martin Reveals His Wedding Plans With Boyfriend Jwan Yosef https://t.co/S5g9fZiKqa — People (@people) June 29, 2017

Anul 2018 se va încheia cu o altă nuntă: actorul britanic Jason Statham se va căsători cu modelul Rosie Huntington-Whiteley, cu care are o relaţie din 2010, de Revelion. Cei doi au deja împreună un fiu, Jack.

Rosie Huntington-Whiteley Says Marriage Is 'Not a Huge Priority' for Her and Jason Statham https://t.co/RtCngKyfDT — People (@people) October 18, 2018

Vedete care au devenit părinţi în 2018

Anul acesta, Charlotte Casiraghi, fiica cea mare a prinţesei Caroline de Monaco, a născut un băieţel, acesta fiind cel de-al doilea ei copil şi primul pe care îl are din relaţia cu producătorul de film Dimitri Rassam.

Congratulations! Princess Caroline of Monaco's daughter Charlotte Casiraghi welcomes second child: https://t.co/2lqRHm8Tib pic.twitter.com/YJ4a6PqdN2 — HELLO! (@hellomag) October 24, 2018

Bebeluşul este al şaptelea nepot pentru prinţesa Caroline, în vârstă de 61 de ani. Aceasta a devenit de trei ori bunică anul acesta, după ce şi Tatiana Santo Domingo, soţia lui Andrea Casiraghi, fiul ei mai mare, a născut al treilea copil al cuplului, în aprilie, iar Pierre Casiraghi, fiul ei mai mic, căsătorit cu Beatrice Borromeo, a devenit tată pentru a doua oară, în mai.

În septembrie, actriţa britanică Rachel Weisz, în vârstă de 48 de ani, a născut o fetiţă, aceasta fiind primul ei copil cu soţul său, actorul Daniel Craig, cu care s-a căsătorit în 2011.

Rachel Weisz has given birth to her and Daniel Craig's first child together. https://t.co/XYNDRVkWRR — E! News (@enews) September 26, 2018

Cântăreţul britanic Robbie Williams şi soţia sa, actriţa americană Ayda Field, au devenit părinţi, pentru a treia oară, cu ajutorul unei mame surogat, iar copilul, o fetiţă, a primit numele Colette "Coco" Josephine, "A fost un drum lung şi dificil să ajungem aici, din acest motiv nu am vorbit despre asta. Familia are diverse forme, iar această micuţă doamnă, care, biologic, este a noastră, a fost purtată de o mamă surogat incredibilă, căreia îi vom fi veşnic recunoscători", a anunţat Field.

BREAKING NEWS: Robbie Williams and Ayda Field have welcomed a surprise third child - get all the details: https://t.co/xtpitfR1eW pic.twitter.com/iwmovWpPHD — HELLO! (@hellomag) September 7, 2018

În octombrie, actriţa americană Kate Hudson a născut o fetiţă, aceasta fiind al treilea ei copil şi primul pe care îl are cu actualul iubit, muzicianul Danny Fujikawa, cu care are o relaţie de un an şi jumătate.

How to find out you're having a baby girl in 10 seconds: Yes, this means that Kate Hudson is expecting her third child! https://t.co/t9qxqrDCUG pic.twitter.com/Iz3cSoO7Ie — E! News (@enews) April 6, 2018

În august, actorul american Richard Gere (68 de ani) şi soţia sa, activista spaniolă Alejandra Silva (35 de ani) au anunţat că aşteaptă primul lor copil. Gere şi Silva s-au căsătorit civil în aprilie.

Richard Gere and new wife Alejandra Silva are expecting a child https://t.co/TTRYtoGali — Entertainment Weekly (@EW) September 16, 2018

Actriţa americană Eva Longoria, vedetă a serialului de succes "Neveste disperate/ Desperate Housewives", a născut, în iunie, primul ei copil, un băieţel care a primit numele de Santiago Enrique, Actriţa este căsătorită cu José Antonio "Pepe" Bastón, în vârstă de 49 de ani, preşedinte al Televisa, cea mai mare companie de media din America Latină.

Au mai devenit părinţi anul acesta actriţa Kirsten Dunst - un băieţel, primul copil al acesteia şi al logodnicului ei, Jesse Plemons, dar şi actorul britanic Hugh Grant - al cincilea - care în 2018, s-a căsătorit pentru prima dată, cu partenera sa de viaţă, producătoarea de televiziune suedeză Anna Eberstein.

Şi-au spus adio!

Dacă nunta anului a fost cea a ducilor Meghan şi Harry de Sussex, divorţul anului este cel al actorilor americani Justin Theroux şi Jennifer Aniston. Cei doi actori au anunţat, pe 15 februarie, că s-au despărţit. "Într-un efort de a minimaliza orice alte speculaţii, am decis să anunţăm că ne-am despărţit", se arata într-un comunicat transmis presei de cei doi actori. "Decizia a fost mutuală şi luată cu dragoste, la sfârşitul anului trecut. Suntem doi buni prieteni care au decis să o ia pe drumuri diferite, ca membri ai unui cuplu, dar care doresc să-şi continue nepreţuita prietenie."

Justin Theroux breaks silence on 'painless' Jennifer Aniston breakup for the first time https://t.co/zxOQwizLlN — Fox News (@FoxNews) September 22, 2018

Totodată, actorii şi dansatorii americani Channing Tatum, desemnat de revista People cel mai sexy bărbat în viaţă pe 2012, şi Jenna Dewan Tatum au anunţat că "au ales în mod drăgăstos să se separe", după o căsnicie care a durat nouă ani.

It's official: Jenna Dewan files for divorce from Channing Tatum. https://t.co/UKfHK5N7oW pic.twitter.com/XHCAWRuZdN — E! News (@enews) October 27, 2018

La începutul lunii decembrie, actorii americani Angelina Jolie şi Brad Pitt, aflaţi în proces de divorţ, au ajuns la o înţelegere privind custodia celor şase copii ai lor, după mai bine de doi ani de negocieri. Jolie şi Pitt sunt implicaţi într-un conflict judiciar privind copiii şi divorţul de mult timp. În august, Jolie a cerut în instanţă ca decizia de divorţ să fie pronunţată până la sfârşitul acestui an. În documentele depuse în instanţă se indică faptul că Pitt "nu a plătit o pensie alimentară semnificativă de la separarea lor" şi că, deşi au fost făcute nişte aranjamente financiare neoficiale, plăţile nu au fost efectuate "regulat". La rândul său, avocatul lui Brad Pitt a depus o serie de documente în instanţă, spunând că, prin afirmaţiile sale, Angelina Jolie "încearcă să manipuleze presa".

Printre despărţirile anului s-au mai numărat cea a cântăreţei Ariana Grande de actorul de comedie Pete Davidson, cea a actriţei americane Alicia Silverstone de muzicianul Christopher Jarecki, după 20 de ani, şi cea a actorului şi producătorului Dave Abrams de actriţa americană Jennie Garth, după o căsnicie care a durat aproape trei ani.

De asemenea, actorul american Robert De Niro (75 de ani) şi soţia sa, actriţa şi cântăreaţa Grace Hightower (63 de ani) au decis să divorţeze după 21 de ani de căsnicie. Acesta a fost cel de-al doilea mariaj al actorului american, care este cunoscut pentru discreţia privind viaţa personală.