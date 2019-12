Fetele de la Pussycat Dolls au cântat împreună pe 30 noiembrie, în ediţia dedicată celebrităţilor a emisiunii britanice "X-Factor" de pe postul ITV. Telespectatorii au fost extrem de interesaţi de reprezentaţia-surpriză a cântăreţelor şi, mai ales, de costumele de scenă alese de acestea.

Cântăreţele şi dansatoarele Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta şi Kimberly Wyatt au fost criticate aspru în legătură cu vestimentaţia aleasă.

Îmbrăcate în body-uri negre din piele, cele cinci au interpretat pe scenă câteva dintre hiturile trupei , printre care şi cunoscutele "Don’t Cha" şi "Buttons". În urma emisiunii au fost formulate 419 plângeri din partea telespectatorilor care au considerat că vestimentaţia fetelor era exagerată pentru un program TV urmărit şi de copii. Aceştia şi-au exprimat dezaprobarea pe Twitter, unde a curs o avalanşă de comentarii despre costumele "vulgare", "nepotrivite", despre care fetelor de la Pussycat Dolls ar trebui "să le fie ruşine".

Grupul Pussycat Dolls a lansat, în perioada 2004 - 2009, câteva piese de succes, precum "Don't Cha", "Stickwitu", "Beep", "Buttons", "When I Grow Up", "I Hate This Part" şi "Jai Ho! (You Are My Destiny)". În 2007, Nicole Scherzinger a semnat un contract solo cu casa de discuri Interscope, cu care a lansat două single-uri ce au fost bine primite de public - "Whatever U Like" şi "Baby Love".

În 2010, Nicole a decis să părăsească definitiv grupul Pussycat Dolls şi să se concentreze asupra unei cariere solo. În 2011, artista şi-a lansat albumul de debut, intitulat "Killer Love", care a inclus câteva cântece ce au avut mare succes pe plan internaţional - "Poison", "Don't Hold Your Breath" şi "Right There".

Pe lângă cariera de cântăreaţă, Nicole Scherzinger a cochetat şi cu actoria, jucând în câteva producţii hollywoodiene, dar a avut succes şi în alte domenii, precum modă şi televiziune.