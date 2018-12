Turiştii care au ales să petreacă Revelionul în staţiunile din Munţii Banatului sunt aşteptaţi de către administratorii pensiunilor cu bucate tradiţionale, ţuică, vin fiert, foc de tabără şi petreceri tematice.

Administratorii cabanelor, pensiunilor şi hotelurilor din staţiunile din Munţii Banatului, din judeţul Caraş-Severin, s-au pregătit minuţios astfel încât turiştii care doresc să petreacă Revelionul în această zonă să aibă parte de o petrecere de Anul Nou de neuitat.

Anul acesta, proprietarii unei pensiuni din staţiunea Crivaia au pregătit trei petreceri tematice în cadrul sejurului de Revelion. În timpul acestora, turiştii trebuie să poarte costume specifice. Este vorba despre o petrecere cu tematică “super eroi”, una cu “meserii”, iar cea de-a treia, care se aşteaptă să fie şi cea mai energică, “rock. Turiştii vor putea participa şi la un concert rock. De asemenea, bucatele tradiţionale, friptura, vinul sau ţuica fiartă vor umple mesele turiştilor.

Cât costă un sejur? Un pachet de trei nopţi, în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, costă 1.100 de lei de persoană, în cameră dublă cu balcon, iar pentru copii, tariful este de 300 de lei. Pentru un sejur de cinci nopţi, o persoană trebuie să scoată din buzunar 1.390 de lei, iar pentru copii se percep 390 de lei. Persoanele care doresc să petreacă Revelionul în pensiunea din Munţii Banatului pot plăti sejurul şi cu tichete de vacanţă.

Oferte sunt multe, iar distracţia este garantată. Administratorii unei cabane din staţiunea Semenic îi aşteaptă pe turişti, de Revelion, cu platouri ţărăneşti în timpul cinei din noaptea dintre ani, cu tobă, cârnaţi, maieş, ceapă roşie, slănină, jumări şi brânză telemea.

O altă ofertă este al unui hotel din staţiunea Văliug care a pregătit petreceri tematice de Revelion, iar turiştii sunt aşteptaţi cu foc de tabără şi ţuică fiartă din partea casei. Clienţii sunt invitaţi la cina festivă de Revelion, iar în noaptea dintre ani vor veni copii din sat cu Pluguşorul. Preţul unui sejur de patru nopţi ajunge la 1.300 de lei de persoană.

La Rânca: Carnaval cu măşti şi muzică live

Proprietarii de cabane, pensiuni şi hoteluri din zona montană Rânca, judeţul Gorj, nu s-au lăsat mai prejos şi s-au întrecut în oferte pentru a atrage turiştii de Revelion. Preţul unui pachet de cinci nopţi, la unităţi turistice de trei margarete, cu toate mesele incluse şi muzică live, costă aproximativ 1.500 de lei, iar voucherele de vacanţă sunt acceptate.

Preţurile pachetelor turistice pentru Revelion au rămas la fel ca anul trecut, potrivit preşedintelui asociaţiei care reprezintă interesele proprietarilor de pensiuni şi hoteluri din zona montană Rânca, Constantin Pănescu.

Ca bonus sunt organizate carnavaluri cu măşti, muzică live şi băutură la discreţie.

"În proporţie de 90% avem închiriat pentru Revelion. Am avut 100% de Crăciun, am reuşit să mulţumim turiştii, oferim produse tradiţionale. Pregătim diverse surprize. Ca şi în anii precedenţi, noi avem o super ofertă, în jur de 1.500 de lei cinci nopţi, şase zile, cu mic dejun, cină în fiecare zi, dar avem, spre surpriza tuturor, două mese festive, în noaptea de Revelion, cu toate produsele, cu fel şi fel de aperitive, atât tradiţionale, cât şi europene, cu sărmăluţe, cu peşte, ruladă de somon, torturi, open bar, orice doreşte clientul să bea, formaţie cu solişti. Avem carnaval cu măşti, cu curcan la proţap, cu carne de la garniţă, cum făceau bunicii odată, pălincă, ţuică, dj, concurs la care premiul I este un Crăciun gratis la Rânca", a declarat, corespondentului Mediafax, Constantin Pănescu, proprietarul unui complex turistic situat la baza principalei pârtii de schi din Rânca.

La o altă pensiune, locurile de cazare pentru Revelion au fost ocupate în proporţie de 100% încă din noiembrie. 430 de lei de persoană, pe noapte, în pensiune completă, numai cu produse tradiţionale pregătite în casă. "La noi sunt ocupate toate camerele de mult. Sunt turişti români. O parte din cei care au venit au mai fost la noi, este a cincea oară, deja sunt fidelizaţi. Avem lăutari. Este şi zăpadă pentru schi", a precizat, pentru Mediafax, administratorul unei vile din Rânca.

Voucherele de vacanţă sunt acceptate în acest an. "Primim şi vouchere de vacanţă, cu toate cele trei firme abilitate. Fiind abilitaţi de Ministerul Turismului suntem în colaborare cu toate unităţile. În jur de 20-25% sunt numai cu vouchere. Noi aici pierdem, contractele cu firmele de decontare se duc până la 1%, 1,8% pe cazare şi tot ce este pe masă se duce până la 8 procente, procente pe care noi le pierdem din costul total. Eu am 30 de camere în ambele pensiuni, preţuri pentru toate buzunarele, restaurant mare, sală de conferinţe. Avem turişti din Franţa, Italia, Germania şi Belgia", a mai declarat Pănescu.

Unii dintre turişti au ales să achite în avans pachetul de Revelion.

"Am fost şi anul trecut la Rânca, mergem şi anul acesta. Este foarte frumos să te afli în noul an cu familia şi prietenii, la munte, mergem cu sania, la schi, ne bucurăm de produse tradiţionale, iar preţurile sunt mai mult decât acceptabile. Eu am achitat pachetul din luna octombrie", a spus Diana, o femeie din Bengeşti-Ciocadia.

Constanţa petrece Anul Nou printr-un concert promiţător

Constănţenii, dar şi turiştii aflaţi la sfârşit de an la malul mării, sunt invitaţi să petreacă Revelionul 2019 în Piaţa Ovidiu, într-o atmosferă incendiară, alături de artişti de renume - Sore, Nicoleta Nucă sau DJ SlimBoy. La trecerea dintre ani, cei prezenţi vor admira şi un spectacol de artificii, Primăria Constanţa achitând pentru întregul show peste 650.000 de lei.

Primăria Constanţa va organiza Revelionul 2019, în Piaţa Ovidiu, iar timp de şase ore cei prezenţi la spectacol vor petrece alături de artişti cunoscuţi şi se vor bucura de un foc de artificii, de 10 minute.

La fel ca în anii trecuţi, pentru realizarea accesului în condiţii de siguranţă a tuturor participanţilor la eveniment, circulaţia autovehiculelor în zona peninsulară a oraşului va fi restricţionată în data de 31 decembrie, urmând ca oprirea, parcarea şi staţionarea oricărui autovehicul să fie interzise în perimetrul de siguranţă.

Hotelurile propun pachete speciale pentru noaptea de Revelion

Mai multe hoteluri de pe litoral au pregătit pachete speciale pentru noaptea de Revelion. Aici, bineînţeles, nu se poate schia, dar e o atmosferă numai bună pentru odihnă, pentru că o vacanţă de iarnă la malul mării poate fi cea mai bună alegere.

Oferta propune vacanţe de două, trei sau patru nopţi pe litoral, pentru cei care vor să petreacă Sărbătorile de Iarnă relaxându-se pe litoral, unde se pot bucura de spectacolul mării, pot să facă plimbări lungi pe plajă, să petreacă multe clipe relaxante în centre SPA moderne sau pur şi simplu să se odihnească.

Hotelurile de pe litoral care au oferte pregătite pentru Revelion sunt cele de 3 şi 4 stele, care sunt deschise tot timpul anului şi au facilităţi de încălzire a camerelor, majoritatea fiind în staţiunea Mamaia.

Pentru Revelion, preţurile pentru pachetele cu două şi trei nopţi de cazare pleacă de la 1.744 lei/ sejur trei nopţi, pentru două persoane, dar cu all inclusive, într-un hotel de trei stele, bani în care intră şi masa de Revelion, plus o petrecere surpriză de Sfântul Vasile.

Pentru cei mai pretenţioşi, hotelierii de pe litoral au pregătit pachete mai complexe, care cuprind pensiune completă, petrecerea de Revelion şi acces gratuit la saună sau Spa, preţul pentru acest pachet fiind pe măsură, de 1.600 de lei/ persoană/ cameră dublă pentru trei nopţi de cazare, totul în hotelurile de patru şi cinci stele. Aici petrecerile organizate în noaptea dintre ani sunt tematice.

În Eforie Nord, ofertele de Revelion pleacă de la 1.744 de lei, pentru un sejur de trei nopţi, şi poate ajunge până la 4.077 de lei, dar pentru patru nopţi. Aici sunt incluse şi întâmpinarea oaspeţilor cu vin fiert şi cozonac, cadouri de bun venit în cameră, petreceri de iarnă cu grătar tradiţional, ţuică fiartă şi jocuri de iarnă, petrecerea de Revelion şi alte petreceri surpriză.

Mai spre sudul litoralului, în staţiunea Jupiter, o cameră dublă, cu vedere la mare, într-un hotel de patru

stele, poate fi închiriată cu 3.465 de lei. Oferta include trei nopţi de cazare, în regim all inclusive, petrecere de bun venit, petrecere tematică în noaptea de Revelion - The Great Gatsby, cu cod vestimentar din anii '20, muzică live, jazz, cabaret, Dj, cabină foto şi artificii.

De Revelion, alte câteva zeci de vile şi pensiuni din toate staţiunile de pe litoral au pregătit câte o ofertă, de câte două, trei sau patru nopţi de cazare, pentru cei care vor să-şi petreacă sărbătorile de iarnă la malul mării. Aici doritorii pot închiria o cameră, sau chiar tot imobilul, în funcţie de numărul de persoane din grup, la preţuri pentru toate buzunarele.

Foto: Hepta