Actorul Richard Gere s-a urcat pe vasul spaniol Open Arms încercând să atragă atenţia asupra condiţiei migranţilor blocaţi pe ambarcaţiune în aşteptarea unei confirmări din partea autorităţilor unui stat european pentru a fi primiţi.

Vaporul este blocat de opt zile în largul coastelor italiene, în apropiere de insula Lampedusa pentru că niciun stat european nu a acceptat să îi primească pe cei 121 de refugiaţi aflaţi la bord.

Gere, în vârstă de 69 de ani, s-ar fi urcat la bordul navei la 31 de mile de insula italiană. Vedeta a ajutat la împărţirea de alimente şi ajutoare pentru cei de pe vas şi a cerut ajutor pentru refugiaţi. Între aceştia se numără şi o pereche de gemeni din Etiopia în vârstă de numai nouă luni.

„Sunt în stare bună acum", a spus Gere într-un material video dat publicităţii de Open Arms.

Actor Richard Gere's been filmed on a rescue ship which picked up 121 migrants in the Mediterranean Sea.



The Pretty Woman star brought supplies to the ship and even shared photos of his newborn son with those on board.



