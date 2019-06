Directorul general al Untold, Bogdan Buta, a declarat, luni, la Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă, că festivalul îşi propune să ofere o lume magică despre unitate şi să aducă un spectru special de artişti, pentru a avea o diversitate foarte mare.

„E timpul să mai împărtăşim din surprizele acestui an, de la partea creativă. În acest an facem o recapitulare a ceea ce am făcut anii trecuţi, vom avea îmbunătăţiri în zona de producţie, scena principală va fi monumentală, cu o producţie dintre cele mai mari din lume. Am pregătit show-uri suprize, Armin van Buuren va pregăti un show special, unic creat special pentru Untold, la fel şi Martin Garrix. Untold îşi propune să ofere o lume magică despre unitate, ne dorim un spectru special de artişti, să avem o diversitate foarte mare, iar în acest an reuşim să dezvoltăm diversitatea şi să oferim un cadou special pentru fanii Untold şi să îl aducem la Cluj pe cel mai tare entertainer al vremurilor noastre, artistul care a intrat în Cartea Recordurilor cu 1,6 milioane de bilete vândute înt-o singură zi – Robbie Williams. Este un cadou pentru cei care au avut încredere în noi. Acesta va veni cu o echipă de peste 100 de persoane, 50 doar fi pe scenă, va fi un show impresionant”, a spus Buta.

Directorul de Marketing & Comunicare, Edy Chereji, a declarat, la rândul său, că anul 2019 este important pentru că este o ediţie aniversară Untold, festival la cea de-a cincea ediţie.

Untold are loc la Cluj-Napoca în perioada 1-4 august, fiind vândute deja 60.000 de abonamente.

Foto: Hepta