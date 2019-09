Garrison a jucat rolul lui „Tommy”, membrul Cobra Kai, care îl agasa pe personajul principal, „Daniel” (Ralph Macchio), atât pe ringul de karate, cât şi în afara lui, scrie The Hollywood Reporter.



„Tommy” a devenit celebru pentru replica „Bagă-l într-un sac pentru cadavre!”, cuvinte pe care le strigă în timp ce râde nevralgic, în momentul confruntărilor din filmul-cult „Karate Kid” (1984).



Acesta a revenit în rolul lui „Tommy” pentru continuările „Karate Kid: Part II” (1986) şi „Cobra Kai” (2019).



Garrison a mai apărut în filmul „Iron Eagle” şi numeroase seriale tv, precum „Coach”, „MacGyver” şi „Columbo”.



Actorul îl lasă în urmă pe fratele său, Patrick şi cumnata Linda.

