„Be curios. Be different. Be for others". Sunt cele trei valori care de trei ani adună muzicieni şi fani pe pârtia de schi din Iaşi. Rocanotherworld a pornit în 2016, după ce unul dintre cei mai cunoscuţi creativi din ţară, Ioan Dan Niculescu (Roca), şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier.

În patru zile de festival, doar la scena principală au fost programate, la ediţia din acest an, 40 de concerte. Trupele care cântă la Rocanotherworld vin pro-bono. Printre cei care vor să schimbe ceva prin muzica lor sunt anul acesta Amalia Gaita, Argatu & Moş Martin, Eyedrops, Les Elephants Bizarres, Lucia, Moon Musem, Firma, The Mono Jacks şi mulţi alţii,

„Dacă ar vedea Roca ce am făcut aici ar fi spus că suntem nebuni. Roca a fost cel mai bun prieten al meu, mi-a fost ca un frate. Iar chestia care s-a intâmplat m-a afectat foarte mult. Cumva mi-am dat seama că şi asta e o chestie care din punctul meu de vedere caracterizează felul în care văd eu festivalul. În momentul în care cineva dispare dintre noi încercăm cumva să îl uităm activ, pentru că e foarte greu să ţi-l aduci aminte, e durerors. În momentul ăsta de hai să spunem doliu toţi încercăm să fugim de durerea asta. Cred că foarte mulţi dintre prietenii lui Roca au înţeles că omul ăsta a fost atât de special pentru noi”, a declarat Mihai Ursache, unul dinte organizatorii festivalului.

Prima ediţie a avut loc 2016, la trei săptămâni de la moartea lui Ioan Dan Niculescu, chiar în ziua când ar fi trebuit să fie aniversarea lui. Atunci au participat 2.500 de persoane, iar în următorul an numărul celor din public a ajuns la 25.000.

Anul acesta sunt patru zile de festival, cu activităţi în mai multe zone ale oraşului.

„Mi-aş dori să devină cel mai mare festival de caritate din România, nu doar pentru a strânge bani pentru o cauză, pentru că asta la un moment dat dacă ai susţinere de la sponsori şi oameni buni la comunicare se întâmplă, dar să faci măcar 10% anul ăsta, 11% anul viitor şi tot aşa, din toţi oamenii care vin pe pârtie să vină altfel decât la un festival, să plece schimbaţi, să plece mai buni, să facă pentru alţii.", a spus Mihai Ursache.

An de an, cei care vin Rocanotherworld pot să doneze pentru o cauză.

„Încercăm să găsim o cauză cu care să rezoneze cât mai mulţi oameni, care să atragă cât mai mulţi oameni. Sunt festivaluri la care îţi iei bilet, vii, bei o bere, te simţi bine, ai plecat. Noi, prin Rocanotherworld, vrem să fie cu totul altceva, o chestie la care vii şi e cumva şi festivalul tău, vii şi te regăseşti aici prin oameni, experienţe, muzică, pleci cu poveşti de aici", a explicat Mihai Ursache.

Accesul la festival este gratuit, însă există trei fonduri pentru care participanţii pot dona prin achiziţia unui bilet: fondul Rocanotherworld, Cauza Rocanotherworld şi Support Rocanotherworld.

„E foarte simplu să pui bani la intrare la festival. Mie mi se pare mult mai uşor pentru un om să vină să dea 100, 200 de lei, decât să facă ceva nu pentru că trebuie, pentru că simte. Era foarte uşor să punem taxă minimă de intrare, să nu fie chestia asta cu 0 lei, să fie 50 de lei minim, care abia acoperă nişte lucruri. Noi asta vrem să facem, să schimbăm un pic mentalitatea”, a mai spus Mihai Ursache

Fondul Rocanotherworld este dedicat artisţilor independenţi din diferite domenii de activitate. Anul trecut au fost adunaţi 3.000 de euro, cu care au fost finanţate două instalaţii care deja pot fi admirate în Parcul Expoziţiei din Iaşi.

Cauza de anul acesta este transformarea pârtiei de schi, locul în care are loc festivalul, într-un spaţiu care să poată fi folosit şi în afara sezonului rece.

„Ne dorim să o amenajăm smart, practic să oferim comunităţii din Iaşi posibilitatea de a petrece timpul liber şi pe perioada caldă, pentru că este un loc foarte iubit de ieşeni. (...) Noi am ales să facem festivalul aici pentru că este un loc diferit şi mai aproape de natură, Roca oricum era un iubitor de natură şi aici cu toţii putem să simţim aici că vibrăm diferit", a declarat Patricia Butucel, organizator.

Duminică seară pe scena de la pârtie vor urca Lucia, El Negro, The Mono Jacks, Moonlight Breakfast şi Les Elephants Bizarres.