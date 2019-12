Rod Stewart, în vârstă de 74 de ani şi 11 luni, a doborât recordul stabilit anterior de artistul american Paul Simon, pe când era cu trei luni mai tânăr, cu „Stranger to Stranger”, potrivit reprezentanţilor Official Charts Company.

Dar cea mai în vârstă cântăreaţă care a ocupat prima poziţie în topurile britanice este Vera Lynn. Aceasta s-a plasat pe primul loc în 2014, pe când avea 97 de ani, cu colecţia „Vera Lynn: National Treasure”.

Acesta este al zecelea album cu care veteranul artist britanic Rod Stewart ocupă prima poziţie în topurile britanice.

Stewart l-a învins la limită, cu o diferenţă de doar 750 de copii vândute, pe Robbie Williams.

Cel mai recent album al lui Rod Stewart este o versiune instrumentală unor hituri clasice ale sale, precum „Sailing” şi „I Don't Want to Talk About It”. Produs împreună cu Royal Philharmonic Orchestra, albumul a surclasat materialul discografic al lui Robbie Williams „The Christmas Present”, poziţionat pe locul al doilea.

Podiumul de săptămâna aceasta este completat de The Who, cu albumul „Who”.

Rod Stewart a devenit cunoscut graţie colaborării sale din anii 1960 şi 1970 cu grupurile The Jeff Beck Group şi The Faces. În 1969 a decis să îşi lanseze o carieră solo şi a devenit celebru cu o serie de hituri precum „Do You Think I'm Sexy?” şi „Maggie May”. El este unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume, iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe acesta pe locul al şaptelea în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari.