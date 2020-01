În topul nominalizărilor, anunţate miercuri dimineaţă, la Paris, urmează, cu 11, filmul regizat de Ladj Ly "Les Misérables" şi "La Belle Epoque", de Nicolas Bedos.

"J'Accuse/ An Officer And A Spy" a primit, printre altele, nominalizări la premiile César pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun rol principal masculin (Jean Dujardin). Lansarea celei mai recente pelicule semnate de Roman Polanski, la sfârşitul anului trecut, a avut loc la numai câteva zile după ce cineastul, în vârstă de 86 de ani, a fost acuzat de franţuzoaica Valentine Monnier că a violat-o în 1975, când ea avea 18 ani. Regizorul a negat acuzaţiile prin intermediul avocatului său. Pe de altă parte, Polanski a pledat vinovat în 1977, în SUA, când a fost acuzat de relaţii sexuale cu o minoră. La momentul respectiv, adolescenta Samantha Greimer, în vârstă de 13 ani, l-a acuzat că a îmbătat-o şi a drogat-o. În pofida problemelor personale ale lui Polanski, "An Officer And A Spy" a avut premiera la Festivalul de la Veneţia 2019, unde a primit marele premiu al juriului. În noiembrie, a debutat pe primul loc în box office-ul din Franţa.

În 2017, Académie des Arts et Techniques du Cinéma, care decernează premiile César, a stârnit controverse după ce l-a numit pe Polanski preşedinte al galei din acel an. În cele din urmă, cineastul a ales să renunţe la acel rol onorific.

În ceea ce priveşte "Les Misérables", de Ladj Ly, nominalizat la trofeul Oscar pentru cel mai bun film internaţional anul acesta, acesta concurează pentru premii César în 11 categorii, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj, cel mai bun regizor şi cea mai bună peliculă de debut. "Les Misérables" a avut premiera la Festivalul de la Cannes 2019, unde a primit premiul juriului.

Mai multe pelicule regizate de femei au fost nominalizate la premiile César anul acesta, printre care "Portrait de la Jeune Fille en Feu/ Portrait Of A Lady On Fire", de Céline Sciamma, şi "Atlantics", de Mati Diop.

În afară de filmele regizate de Polanski, Ly, Bedos, Sciamma, au mai fost nominalizate la premiul César pentru cel mai bun lungmetraj "Grace a Dieu", de François Ozon, "Hors Normes", de Eric Toledano şi Olivier Nakache, şi "Roubaix, une lumière", de Arnaud Desplechin.

Aceleaşi filme au fost nominalizate la premiul César pentru cel mai bun regizor.

La premiul César pentru cel mai bun film străin au fost nominalizate "Parasite", de Bong Joon-Ho, "Dolor y Gloria/ Pain And Glory", de Pedro Almodovar, "Joker", de Todd Phillips, "Once Upon A Time In Hollywood", de Quentin Tarantino, "Le Jeune Ahmed", de Jean-Pierre şi Luc Dardenne, "Lola vers la mer", de Laurent Micheli, şi "The Traitor", de Marco Bellocchio.

Lista completă a nominalizărilor va fi disponibilă pe site-ul Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

Gala premiilor César 2020 va avea loc pe 28 februarie, la Teatrul Pleyel din Paris. Anul acesta, gala va fi prezidată de actriţa franceză Sandrine Kiberlain.

Anul trecut, drama "Jusqu'à la garde", de Xavier Legrand, un lungmetraj şocant despre violenţa conjugală, a primit premiul César pentru cel mai bun film.