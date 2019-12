Canalul a ajuns la litera R. Aşadar, a venit rândul României să fie analizată.

Canalul educaţional a descris într-un videoclip de aproximativ 20 de minute atât aspecte ale tradiţiilor româneşti cum ar fi: furatul miresei de la nuntă, tăierea moţului copilului care a împlinit 1 an, superstiţiile legate de strigoi de sărbătoarea Sfântului Andrei, dar şi prezenţa zânelor ursitoare la botez, care în ultimii ani a devenit un obicei.

De asemenea, în cadrul prezentării au fost descrise şi personalităţile care s-au remarcat în ştiinţă, muzică, sport şi teatru.

Realizatorii videoclipului i-au amintit, printre alţii, pe inventatorii Petrache Poenaru, Aurel Perşu, Nicolae Păulescu, pe sportivii Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gică Hagi şi Simona Halep, pe compozitorul George Enescu şi pe actorii Amza Pelea şi Dem Rădulescu.

De asemenea, în ceea ce priveşte lumea muzicii, cântăreţii Ina, Anglea Gheorghiu, Alexandra Stan, Marius Moga, Trupa O-zone au fost amintiţi în prezentare.

Au fost prezentate şi festivalurile din România, dar şi mâncărurile tradiţionale.

Realizatorii videclipului educaţional au vorbit despre România din punct de vedere geografic prezentând pădurile, munţii, marile oraşe şi vecinii ţării noastre, precizând că: cel mai bun vecin al României este Marea Neagră, deoarece nu a încercat niciodată să o invadeze. De asemena, videoclipul a prezentat şi relaţia apropiată a României cu Republica Moldova.

Canalul a prezentat şi istoria ţării noastre, de la Dacia, până la monarhia în România, perioada comunistă şi la aderarea în Uniunea Europeană.

După prezentarea ţării noastre, un maghiar a lăsat un comentariu care a stârnit reacţiile mai multor români.

Nu a fost un comentariu legat de Transilvania, ci un îndemn la prietenie. Maghiarul care îşi doreşte îngroparea securii războiului a scris: „Hei, românilor! Ce părere aţi avea dacă am îmărţi nişte foi de varză umplute, dacă am mânca nişte colaci şi dacă am înceta să ne mai certăm pentru nimic? E Crăciun! Salutări din Ungaria!“, a spus Gergely Spanics.

Cei mai mulţi dintre românii care au răspuns comentariului maghiarului s-au declarat entuziasmaţi de ofertă.