Charlie Wainwright, 21 de ani, a povestit totul pe Twitter. Britanica a cumpărat costumul cu 25 de lire, iar la prima purtare a trecut printr-o experienţă extrem de neplăcută, relatează Daily Mail.

@OfficialPLT_CS is this a joke??? £25 for a swimsuit that DYED my skin before even getting into a pool?? pic.twitter.com/u3mL1DC2Aw — charlie (@chaarlesx) June 5, 2019

Tânăra a spus că după doar 10 minute de stat la plajă şi fără să intreîn apă, a observat că pielea i se pătase. Fata a mers să se schimbe şi a constatat că toată pielea îi era neagră.

„E o glumă proastă? Am plătit 25 de lire ca să am parte de astfel de pete pe corp? Nici măcar nu am intrat în piscină”, a scris Charlie pe Twitter.

„Mi-a fost foarte greu să mă curăţ. Culoarea nu ieşea deloc din piele, iar după ore bune de spălat m-am ales cu pielea roşie şi extrem de iritată. Firma de la care l-am cumpărat şi-a cerut scuze pentru neplăcerile create, însă nu s-a oferit să îmi returneze banii”, a mai scris tânăra.

Foto: Charlie/ Twitter