Mama, cunoscută doar sub numele de Francesca, încerca să îşi educe copilul să mănânce mai sănătos şi îi lăsase un bileţel în cutia de pachet cu un mesaj de încurajare.

Prin acest gest, Francesca încerca să îşi încurajeze fiul şi să îi arate că îl sprijină, dar, în acelaşi timp, încerca să îi implice şi pe îngrijitorii de la grădiniţă pentru a face acomodarea cu noua „dietă” mai uşoară.

Mămica din Texas, Statele Unite ale Americii, consideră, ca orice părinte, că fiul ei „este perfect aşa cum e”, însă pur şi simplu voia să îl încurajeze să facă alegeri mai bune şi mai sănătoase în ceea ce priveşte alimentaţia.

„Vă rog, spuneţi-i că mma lui îl iubeşte şi că se gândeşte mereu la el. Mulţumesc”, a scris femei pe biletul lăsat pentru îngrijitorii de la grădiniţă.

Foto: Facebook

Însă când cel mic s-a întors acasă după ziua petrecută la grădiniţă, alături de mesajul ei, mai scria ceva: „Nu. Pune-l la dietă şi lasă-mă în pace”.

Femeia a rămas şocată când a citit mesajul răutăcios şi a postat o poză cu el pe Facebook adăugând: „Şcoala, în loc să îşi arate sprijinul... Sunt absolută şocată de ceea ce s-a întâmplat. I-am pus biletul în cutia pentru pachet pentru că voiam să îl fac să fie fericit, dar, în schimb, am primit asta din partea unuia dintre educatori. Am fost absolut şocată şi am contactat şcoala”.

Se pare că ulterior, educatoare a mărturisit ceea ce a făcut şi a fost concediată iar mămica şi-a transferat copilul la o altă instituţie şi nu i-a povestit de cele întâmplate.

Foto: Pixabay / caracter ilustrativ