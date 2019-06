Singurele nume confirmate până în prezent în distribuţia acestei pelicule sunt Richard Madden şi Kumail Nanjiani.

"The Eternals" este o poveste creată de artistul de benzi desenate Jack Kirby în 1976. Acţiunea acesteia este plasată cu milioane de ani în urmă, când un grup de fiinţe cosmice cunoscute ca "Celeştii/ The Celestials" a făcut experimente asupra oamenilor pentru a crea indivizi cu superputeri cunoscuţi ca "Eternii/ The Eternals". Acţiunile lor au declanşat un război cu personajele negative ale poveştii, cunoscuţi ca "Devianţii/ Deviants".

Cele două tabere s-au luptat de-a lungul istoriei. Grupul "The Eternals" a avut confruntări cu zei din mitologia greacă, cea romană şi cea nordică înainte de a părăsi Pământul cu scopul de explora stelele.

Filmul va fi regizat de Chloe Zhao, care a lucrat la peliculele "The Rider" şi "Songs My Brothers Taught Me". Scenariul este semnat de Matthew şi Ryan Firpo, iar directorul studiourilor Marvel, Kevin Feige, va fi responsabil de producţie.

Deocamdată nu a fost dezvăluite detalii despre acţiunea filmului şi nici pentru ce rol poartă actriţa mexicană negocieri.

Salma Hayek este una dintre cele mai exotice frumuseţi de la Hollywood. Ea a fost nominalizată la premiile Oscar, Globurile de Aur şi BAFTA pentru interpretarea pe marele ecran a pictoriţei mexicane Frida Kahlo din "Frida" (2002). Salma Hayek a fost producătorul executiv al celebrului serial de televiziune american "Betty cea urâtă din New York".