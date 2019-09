Mickey Rourke a spus că s-a certat prima oară cu Robert De Niro pe platourile de filmare de la „Angel Heart” (1987) şi scandalul durează deja de 30 de ani.



„Marty Scorsese a vrut să ne întâlnim pentru un film cu Al Pacino, Joe Pesci şi Robert De Niro”, a povestit Rourke pentru emisiunea italiană Live – Non è la D’Urso, făcând referire la filmul big budget cu gangsteri al celor de la Netflix. „Reponsabilul cu casting-ul i-a zis impresarului meu că Robert De Niro şi-a adus aminte că a refuzat să lucreze cu mine la un film”.



Rourke a adăugat că este „supărat” şi „avea nevoie de bani”.



Potrivit starului din „Wrestler”, pentru el, De Niro era un fel de Marlon Brando şi Al Pacino în anii 1980, dar şi-a schimbat părerea, după ce De Niro i-a zis, la filmările pentru „Angel Heart”: „Cred că este mai bine să nu ne vorbim”.



„Acum nu îl mai văd aşa. Văd prin el”, a spus Rourke. „Eu am trăit greu. El nu ştie viaţa adevărată. Am trăit acea viaţă nenorocită, aşa că, de fiecare dată când mă uit la mutra lui, mă uit direct prin fundul lui”, a declarat Rourke.



Reprezentanţii lui De Niro nu au comentat afirmaţiile lui Rourke. „The Irishman” este un film bazat pe cartea „I Heard You Paint Horses”, de Charles Brandt şi marchează a noua colaborare dintre De Niro şi Scorsese.



De Niro joacă rolul unui fost asasin pe nume Frank Sheeran, la 24 de ani, dar şi la 80 de ani - una din provocările tehnologice ale filmului, care au determinat ca acesta să devină cel mai scump din palmaresul lui Scorsese.



Filmul va fi lansat iniţial în câteva cinematografe, în data de 1 noiembrie, apoi va avea premiera pe Netflix, în 27 noiembrie, transmite independent.co.uk.