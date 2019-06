În chestionar li se cerea elevilor să îl desemneze pe cel mai frumos copil dinre ei în fncâie de gen: fată au băiat.

O mătuşă furioasă, îngrozită de ceea ce a aflat, a împărtăşit pe Twitter povestea, adăugând şi o poză cu chestionarul.

Lucy Hall a scris: „Şcoala la care este înscris nepotul meu tocmai ce i-a trimis acasă cu asta - şcoala este destul de grea când ai 14 ani şi tu oferi premii pentru cea mai frumoasă fată şi cel mai frumos băiat. Şocant. Şcoală Hugh Christie, de ce ai lăsat să e întâmple asta? Părinţii sunt îngroziţi de asta”.

Înainte de ceremonia de sfârşit de an, membrii şcolii au distribuit acest chestionar în rândul elevilor pentru a-i putea ajuta în acordarea anumitor premii. Elevii de 13 şi 14 ani au fost puşi să nominalizeze persoane pentru anumite categorii: „cel mai frumos băiat”, „cea mai frumoasă fată”, „cel mai bun cuplu” etc.

Reprezentanţii şcolii au oferit un răspuns: „Îi vom informa pe elevi să nu ia în considerare chestionarul. Am luat legătura cu persoana care s-a ocupat de asta. Suntem de acord cu faptul că este ceva inadecvat şi necerem scuze pentru orice ofensă la adresa elevilor şi a părinţilor”.

Unul dintre părinţi a reacţionat la rândul său: „Înţeleg când şcolile nu au cunoştinţe despre anumite domenii de specialitate, dar aceasta este etica de bază!”.

O mămica a scris: „Foarte ruşinos. Înţeleg când şcolile nu au cunoştinţe despre anumite domenii de specialitate, dar aceasta este etica de bază! Ce aţi zici să îi dăm acestei şcoli premiul pentru Cum să distrugi sănătatea mintală şi stima de sine a unui copil - sunt demni de asta!”

My Nephews school just sent them home with this - school is hard enough when you are 14 to create awards over best looking boy and girl. Shocking. @HughChristieSch why would you let this happen? Parents are appalled by this. pic.twitter.com/AT4ykiqB2D