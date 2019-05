Specialiştii au ajuns la concluzia că ar putea fi vorba despre rămăşiţele lui Zhang, un respectat maestru budist, care a murit în jurul anilor 1100, relatează The Sun.

Călugărul ar fi practicat „auto-mumificarea”, susţin experţii. Este vorba despre un procedeu crunt, prin care un călugăr începe să-şi transforme organismul într-o mumie.

1,000-year-old Buddhist statue revealed to have skeleton of a monk inside https://t.co/zCWCaFiNCu