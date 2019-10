Alexa Nicole Robles a avut parte de o transformare impresionantă. Ea este asistent de profesor şi masa corporală prea mare o împiedica în profesie. Nu mai putea alerga după copii, era anxioasă când statea în faţa elevilor şi a profesorilor.

Tânăra a hotărât că e cazul să slăbească, în momentul în care iubitul ei i-a făcut un comentariu crud, referitor la aspectul ei fizic.

Determinată să facă ceva în privinţa greutăţii sale, Alexa a decis să încerce dieta ketogenică şi a slăbit 38 de kilograme într-un an.

Acum ea este mult mai fericită şi speră că poate deveni sursă de inspiraţie pentru toţi cei care nu se simt bine în corpul lor şi vor o schimbare.

„Am fost supraponderală şi asta mi-a afectat viaţa în multe moduri. Deci această pierdere în greutate a schimbat totul. Nu mă mai tem, nu mai sunt anxioasă în public”, a mărturisit tânăra.

„Ştiam că modul meu de viaţă era nesănătos. Am făcut exerciţii fizice şi am urmat dieta ketogenică, după ce am văzut pe Instagram schimbarea miraculoasă a unei prietene care a ţinut această dietă”, a declarat tânăra de 22 de ani.