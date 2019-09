Autorităţile americane au declarat pentru TMZ că sâmbătă seara au intervenit la T-Mobile Arena unde echipa de securitate a lui Miley Cyrus au observat un bărbat de 42 de ani, David Rumsey.

Se pare că bărbatul era pe „lista” echipei de securitate deoarece mai făcuse ameninţări la adresa actriţei.

Potrivit surselor citate de TMZ, bărbatul ar fi zis: „Scopul meu în viaţă e să o las însărcinată pe Miley”.

De asemenea, acesta s-a „lăudat” că îi va învia pe Michael Jackson şi pe Prince pentru a putea petrece alături de el şi Miley.

După ce a fost arestat, David Rumsey a fost reţinut în custodie.

@MileyCyrus just an fyi I would have spent more on concert but didn't want to be sitting next to someone trying to get with me. I myself don't want to be next to anyone but you. I do hope we can meet up like I've been asking before the concert just to talk about your music lyrics