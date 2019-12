Un nou documentar dezvăluie mărturiile supravieţuitorilor Titanic.

Potrivit noului documentar : „Titanic: Stories From The Deep”, Michel Navratil avea 4 ani când tatăl său l-a răpit pe el şi pe fratele său mai mic de la mama lor. Tatăl celor doi copii intenţiona să meargă la New York, fără acordul mamei băieţilor de 2, respectiv 4 ani.

Documentarul are o parte în care nepoata lui Michel citeşte scrisoarea bărbatului care a murit în anul 2001 la vârsta de 92 de ani.

„Am fost trezit de tatăl meu. M-a luat în braţe până la puntea Titanicului. Eu şi fratele meu am fost urcaţi într-o barcă aproape plină de pasageri. Îmi amintesc că m-am trezit în barcă după ce am adormit. Marea era albicioasă şi vedeam o navă în depărtare. Îmi amintesc plăcerea de a ajunge în barca de salvare. Am stat lângă fiica unui bancher american care a reuşit să-şi salveze câinele. Am realizat mai târziu că mulţi oameni care au supravieţuit au trişat şi au fost agresivi. Cel sincer nu a avut nicio şansă", a scris francezul Michel despre momentul în care a ajuns pe barca de salvare după ce vasul Titanic a lovit un aisberg.

Francezul a scris şi ultimele cuvinte pe care i le-a spus tatăl său când l-a aşezat în barca de salvare, în timp ce el a rămas pe vas: „Fiul meu, când mama ta va veni la tine, aşa cum o va face cu siguranţă, să-i spui că am iubit-o şi că o voi iubi mereu”.

Mama celor doi copii a navigat până la New York pentru a-şi recupera băieţii, după ce le-a văzut fotografia într-un ziar.