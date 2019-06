Michael Jackson avea o poftă „nebună” de sex cu homosexuali şi întreţinea relaţii cu doi bărbaţi, îmbrăcându-se deseori în femeie, a scris biograful său, potrivit mirror.co.uk.



Scriitorul Ian Halperin, care a publicat biografia neoficială „Unmasked: The Final Years of Michael Jackson” în 2009, anul morţii megastarului, a spus că „aproape oricine” din cercul artistului ştia că acesta este un gay discret.



De-a lungul timpului, regele muzicii pop a negat că ar fi homosexual - şi - chiar după moartea sa - Joe Jackson a negat că fiul său ar fi avut relaţii intime cu bărbaţi.



Totuşi, potrivit lui Halperin, Jackson a avut cel puţin doi amanţi - un muncitor din construcţii şi un chelner de la Hollywood.



Unul dintre ei i-ar fi spus autorului: „Prima dată când am făcut sex mi-a zis: „Regele Muzicii Pop îţi va linge acadeaua”. Şi acum râd de povestea asta”.



În cartea sa, Halperin a documentat afirmaţiile potrivit cărora Jackson se strecura pentru a se întâlni cu iubiţii lui într-un hotel mediocru, îmbrăcat în femeie, pentru a nu fi recunoscut.



Constructorul care s-ar fi iubit cu Michael avea în jur de 20 de ani şi relaţia lor ar fi început în 2007, în Las Vegas.



„Michael pleca de acasă deghizat, de cele mai multe ori în femeie şi se vedea cu iubitul lui într-unul din cele mai sinistre moteluri din Vegas”, a scris Halperin.



„Michael era falimentar. Se chinuia să pună mâncare pe masă copiilor săi. Doar asta îşi permitea la vremea aia”.



„Un apropiat al lui Jackson a confirmat relaţia, dar nu ştia ce se întâmplă dincolo de uşile închise ale motelului. Acesta a mai spus că Michael se îmbrăca în femeie, după miezul nopţii, pentru a se întâlni cu un bărbat angajat de primăria din Las Vegas”.



Un alt individ susţine că a avut o relaţie „fierbinte” cu Jackson şi a vizitat casa megastarului din Hollywood Hills, aproape în fiecare noapte.



Au trecut 10 ani de la moartea lui Michael şi acuzaţiile de agresiune sexuală asupra minorilor, la adresa sa, s-au înmulţit. La acest fenomen a contribuit şi documentarul Leaving Neverland.



James Safechuck şi Wade Robson, care s-au întâlnit cu Michael pe când erau copii, au fost intervievaţi şi au recunoscut că Regele Pop i-a sedus, molestat şi agresat sexual, în diverse ocazii.



Urmaşii lui Jackson au negat vehement acuzaţiile la adresa megastarului trecut în nefiinţă în 2009.

Foto: youtube.com