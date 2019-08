După ce Andreea Bălan a spus „Da” în faţa ofiţerului stării civile, către restaurantul unde urma să aibă loc petrecerea a mers în maşină cu Andreea Antonescu. Cele două artiste au purtat o discuţie profundă, cu lacrimi în ochi în care s-au confesat şi au clarificat moivele despărţirii truperi Andre. Andreea Bălan a împărtăşit cu fanii mai multe secvenţe ale conversaţiei, prin intermediul Vlog-ului ei.

În timp ce Andreea Bălan a mărturisit că a făcut lecţii de canto la 30 de ani, tocmai pentru că în copilărie Andreea Antonescu şi tatăl ei îi criticau vocea, Andreea Antonescu a povestit că a avut complexe fizice, de-a lungul timpului, din cauză că o considera pe Andreea Bălan mai frumoasă.

Deşi când au format trupa Andreea Bălan şi Andreea Antonescu au fost prietene, între ele au apărut invidii, care nu au fost gestionate de părinţi.

Bălan: Eu te-am… e mult te-am urât, dar nu am vrut să-mi fii în preajmă pentru că complexul meu cu vocea a fost din cauza ta şi a tatălui tău pentru că îmi spunea eşti mica, blondă, nu ştii să cânţi, ştii doar să dansezi.

Antonescu: Dar era un atuu să fii blondă. Eu toată viaţa mi-am dorit să fiu blondă, pentru că toată lumea se uita la tine, pentru că erai blondă.

Bălan: Eu am devenit cea mai bună dansatoare din showbiz din cauza ta. Voi tot timpul mi-aţi repetat lucrul ăsta. Şi am muncit de 7000 de ori mai mult decât ceilalţi, ca să demonstrez că pot. Am luat lecţii de canto la 30 de ani. Din cauza voastră. M-aţi făcut să mă simt netalentată.

Antonescu: Din cauza faptului că voi… îmi spuneai întruna că tu eşti slabă, tu eşti mai frumoasă, că tu arăţi mai bine, am ajuns la fel ca tine să am complexe.

Bălan: Eu am crezut că numai eu am complexe.

Antonescu: O dată la două-trei zile beam o cană cu lapte pentru că mi se repoşa că sunt grasă. Mereu mi se spunea uite ce slabă e Andreea Bălan, uite ce frumoasă e Andreea Bălan.

Bălan: Eu aveam impresia că tu crezi despre tine că eşti cea mai cea, cea mai bună cântăreaţă, iar eu sunt mica, blondă şi proastă, care ştie doar să danseze.

Antonescu: Iar eu te vedeam cu oglinda în mână şi spuneai, vai cât de frumoasă sunt, ce păr frumos am, zici că sunt păpuşă Barbie. Şi toată viaţa mi-am dorit să fiu blondă. Tocmai de-asta am stat ani de zile blondă.

Bălan: Noi la bază suntem nişte copii răniţi.

Andreea Bălan şi Andreea Antonescu le-au făcut o surpriză fanilor şi au readus la viaţă trupa ANDRÉ, la 18 ani după despărţire.

Andreea Antonescu şi Andreea Bălan au devenit cunoscute ca membre a duetului Andrè, în cadrul căruia au activat între anii 1998 şi 2001 şi au lansat şapte albume. Formaţia a primit în 2002 patru discuri de platină şi unul de aur pentru cele 1.500.000 de exemplare ale albumelor vândute.

FOTO: Andreea Bălan Facebook