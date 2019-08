Unul dintre organizatorii conferinţei „Family Portrait Academy”, Olga Vuşcan, a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX că şedinţele foto cu bebeluşii durează 2 - 3 ore şi se realizează în primele 14 zile de la naştere.

„La conferinţa fotografilor de nou-născut, maternitate şi familie participă 100 de fotografi din toată ţara, iar reuniunea îşi propune să seteze standardele în acest tip de fotografie, să inspire şi să stimuleze creativitatea, să ofere acces la educaţie de calitate. Scopul este şi să educăm fotografii să înveţe să trăiască din pasiunea lor şi să îşi deschidă afaceri într-un domeniu de nişă, tot mai în vogă, care s-a dezvoltat exploziv în ultimii ani în Romania. Fotografiile profesionale cu bebeluşi se realizează în primele 14 zile de la naştere iar cele cu gravide în trimestrul trei de sarcină. Preţurile sunt pentru toată lumea, între 100 şi 500 de euro, o şedinţă foto cu bebeluşii având o durată de 2 - 3 ore. Editarea pozelor pentru bebeluşi se face ca la editarea de fashion, astfel că e nevoie de învăţarea unor tehnici foarte avansate de Photoshop”, a spus Vuşcan, care a început acest tip de fotografie în anul 2011.

Potrivit acesteia, pe lângă partea de tehnică, pe care trebuie să o stăpânească foarte bine, şi include aparate performante, lumini şi licenţe pentru softurile necesare, un fotograf pentru bebeluşi mai are nevoie de cunoştinţe despre psihologia copilului, despre etapele de dezvoltare ale acestuia în primul an, care sunt poziţiile sigure, dar şi despre psihologia părinţilor.

„Mai este nevoie de o recuzită specifică, deoarece te ajută foarte mult un obiect ca dimensiune, nuanţă sau material din care este făcut. Odată cu fotografia de nou născut şi de familie, au crescut şi nişte furnizori pentru această recuzită. O recuzită de calitate se traduce şi în imagini de calitate”, a subliniat Olga Vuşcan.

Aceasta susţine că, pentru a-şi deschide o afacere de fotografie pentru bebeluşi şi familie, un antreprenor are nevoie şi de un studio, care ajută la dezvoltarea sa profesională.

Carmen Bergman, fotograf pentru nou născut, maternitate şi familie, care are un studio clasat în top 3 vânzări în Munchen, Germania, a declarat la rândul său că a plecat în urmă cu şase ani din România fără să fi practicat fotografia în ţară.

„Am făcut patru ani fotojurnalism în facultate iar când am ajuns în Germania m-am gândit că, fotografia fiind fără cuvinte, o pot practica într-o ţară unde nu cunoşteam, la început, limba. Aşa am început să îmi construiesc acest business, am lucrat în primul an gratuit pentru familiile de români care nu îşi permiteau astfel de fotografii şi aşa mi-am făcut portofoliul. Oamenilor le-au plăcut fotografiile mele, am un stil minimalist, natural. Au venit tot mai mulţi clienţi, apoi mi-am cumpărat un studio, după care altul, iar acum studioul meu este în centrul oraşului”, a spus Bergman.

Aceasta a explicat că este important pentru un fotograf care doreşte să se afirme pe această nişă, să îşi găsească un drum diferit în fotografie, pentru a se diferenţia de restul competitorilor.

„Fotografii din acest domeniu sunt şi artişti, iar dacă au o idee puternică, aceasta se va transforma în business. Este important să ai o minte structurată, să ai un plan, să ştii să urmăreşti un buget, să ştii că nu eşti doar un artist care are o pasiune, ci că ai o meserie care presupune resposabilităţi de antreprenor. Cred că acest tip de afacere va creşte în România. A face poze unui nou născut este un eveniment, este la fel cu a face poze la o nuntă sau un botez, pentru că vrei să capturezi momentul primelor zile de viaţă ale unui bebeluş. Nu există a doua şansă, iar fotografiile rămân amintiri peste ani pentru cel mic şi pentru părinţi”, a menţionat Carmen Bergman, care sprijină un business în acest domeniu dezvoltat de un fotograf român în Berlin.

Conferinţa „Family Portrait Academy” are loc în perioada 20-22 august la Cluj-Napoca.