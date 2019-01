Potrivit oamenilor de ştiinţă, Observatorul CHIME, din British Columbia Okanagan Valley, a captat 13 semnale radio pe unde scurte, unul dintre acestea fiind ieşit din comun, deoarece se repetă şi vine din aceeaşi sursă. Este vorba despre o galaxie aflată la aproximativ 1,5 miliarde de ani lumină depărtare de Pământ.

Deşi nu este o premieră, descoperirea este catalogată ca fiind una majoră. Până acum a mai fost înregistrat un singur „eveniment” similar, dar de către un alt telescop.

„Faptul că mai există un altul (semnal, n.red.) arată că ar putea exista mai multe. Şi, cu mai multe 'repetitive' şi mai multe surse la dispoziţie, am putea să înţelegem aceste puzzle-uri cosmice. De unde vin (semnalele, n.red.) şi care este cauza lor”, a declarat astrofizicianul Ingrid Stairs, de la Universitatea British Columbia.

Descoperirea adânceşte misterul

Descoperirea adânceşte misterul privind acest fenomen, dar oferă şi o potenţială oportunitate de a înţelege sursa semnalelor dintr-o galaxie situată la miliarde de ani lumină de Terra, potrivit The Independent.

