Sportiva în vârstă de 37 de ani se pregătea să susţină conferinţa de presă, iar sala în care urma să se prezinte în faţa jurnaliştilor era ocupată de Dominic Thiem. Tenismenul din Austria de pe locul 4 ATP se afla în timpul interviului cu presa când a fost informat că trebuie să se ridice şi să plece pentru că Serena Williams a ajuns şi nu mai vrea să aştepte, moment în care sportivul şi-a ieşit din fire.

„Nu mai sunt doar un junior! N-am înţeles, sincer. Adică, ce dracu? Cred că e o glumă. Trebuie să plec din sală pentru că ea (n.red. - Serena Williams) îşi face apariţia? Atunci plec, nu mai stau", a reacţionat Dominic Thiem.

Poor treatment of Dominic Thiem, remember her behaviour at US open final? Serena Williams needs to learn some basic manners!😠😡🤬 So much for respect & sportsmanship! A rude person is a rude person...never defend anyone who has no respect for others! 😳🤬 https://t.co/ATrDC2iw6f