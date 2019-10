„Sunt un bărbat căsătorit şi am un fiu de 6 ani. Am 33 de ani iar soţia mea are 31. Relaţia dintre noi doi este una frumoasă şi înainte aveam o viaţă sexuală bună. Însă după ce l-a născut pe fiul nostru mi-a spus că nu vrea să mai facă sex iar lucrurile nu s-au schimbat de atunci.

I-am acceptat decizia pentru că nu voiam să ne distrug familia, dar a fost foarte greu. Apoi, în urmă cu 3 ani, am întâlnit o altă femeie la serviciu. Şeful m-a rugat să o ajut să se acomodeze la noul serviciu. Femeia are 29 de ani şi arată foarte bine.

Ne-am înţeles foarte bine iar într-o vineri a trebuit să rămânem peste program pentru a rezolva o problemă urgentă. Când am terminat am invitat-o în oraş să bem ceva.

M-am oferit să o conduc acasă ţinând cont că era atât de târziu şi, pe drum, mi-a spus că soţul ei este plecat iar fiicele ei dormeau la bunica lor în seara aceea.

M-a invitat în casă şi inevitabilul s-a întâmplat. Ne-am sărutat şi am făcut sex. M-am simţit atât de bine ţinând cont că nu mai făcusem asta de ani de zile.

Chiar dacă la început era vorba doar despre sex, am devenit apropiaţi destul de repede. Mi-a spus că soţul ei nu îi acorda atenţie şi o neglija, preferând să se întâlnească mai mult cu prietenii lui.

De fiecare dată când aveam timp, vorbeam la telefon, ne trimiteam mesaje, ne întâlneam.

Apoi soţul ei a descoperit nişte mesaje pe telefonul ei în care îmi spunea că mă iubeşte şi lăuda partidele noastre de sex. Ulterior, a ameninţat-o că o va părăsi şi va lua şi copii cu el dacă nu termină relaţia cu mine.

Mi-a spus că vrea să îşi repare căsnicia, dar că tot vrea să ne vedem, însă să nu ne mai trimitem mesaje şi să aştept să îmi dea ea un semn.

Tot încerc să pun stop relaţiei cu ea, dar mă convinge să nu o fac şi o luăm de la capăt. Nu ştiu ce să fac”.

